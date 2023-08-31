Олег ДУЛУБ: «Сейчас у ЛНЗ задача набирать очки»

Новичок УПЛ клуб ЛНЗ после пяти туров чемпионата решил сменить тренера, назначив наставником опытного Олега Дулуба.

«Уже начали работу. От руководства сейчас стоит задача побеждать и набирать очки. Трансферы? Думаю, что усиление будет. Каждый тренер хочет усилить команду», – сказал Дулуб.

ЛНЗ набрал три очка и находится на 14-й позиции в таблице УПЛ.