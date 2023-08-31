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  4. Олег ДУЛУБ: «Сейчас у ЛНЗ задача набирать очки»
Украина. Премьер лига
31 августа 2023, 20:11 |
205
0

Олег ДУЛУБ: «Сейчас у ЛНЗ задача набирать очки»

Команда получила нового тренера

31 августа 2023, 20:11 |
205
0
Олег ДУЛУБ: «Сейчас у ЛНЗ задача набирать очки»
ЛНЗ. Олег Дулуб

Новичок УПЛ клуб ЛНЗ после пяти туров чемпионата решил сменить тренера, назначив наставником опытного Олега Дулуба.

«Уже начали работу. От руководства сейчас стоит задача побеждать и набирать очки. Трансферы? Думаю, что усиление будет. Каждый тренер хочет усилить команду», – сказал Дулуб.

ЛНЗ набрал три очка и находится на 14-й позиции в таблице УПЛ.

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Источник ФК ЛНЗ
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