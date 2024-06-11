Украина. Премьер лига11 июня 2024, 17:03 | Обновлено 11 июня 2024, 17:04
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с новым тренером
Клуб подтвердил назначение Карраско
11 июня 2024, 17:03 | Обновлено 11 июня 2024, 17:04
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Клуб ЛНЗ на официальном сайте подтвердил назначение тренером испанского специалиста Андреса Карраско. О сроке контракта информации нет, но ранее сообщалось о двухлетнем договоре.
46-летний Карраско работал с «Шахтером» U-19, а также со сборной Кувейта и «Динамо» Тбилиси. На юношеском уровне тренировал в академии «Барселоны» и возглавлял методологический департамент Ла Масии.
Карраско заменит Олега Дулуба, который покинул черкасскую команду в понедельник.
ЛНЗ в сезоне УПЛ финишировал на 7-й позиции.
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