ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с новым тренером

Клуб ЛНЗ на официальном сайте подтвердил назначение тренером испанского специалиста Андреса Карраско. О сроке контракта информации нет, но ранее сообщалось о двухлетнем договоре.

46-летний Карраско работал с «Шахтером» U-19, а также со сборной Кувейта и «Динамо» Тбилиси. На юношеском уровне тренировал в академии «Барселоны» и возглавлял методологический департамент Ла Масии.

Карраско заменит Олега Дулуба, который покинул черкасскую команду в понедельник.

ЛНЗ в сезоне УПЛ финишировал на 7-й позиции.