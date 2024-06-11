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Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 17:03 | Обновлено 11 июня 2024, 17:04
855
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с новым тренером

Клуб подтвердил назначение Карраско

11 июня 2024, 17:03 | Обновлено 11 июня 2024, 17:04
855
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал контракт с новым тренером
ФК ЛНЗ. Андрес Карраско

Клуб ЛНЗ на официальном сайте подтвердил назначение тренером испанского специалиста Андреса Карраско. О сроке контракта информации нет, но ранее сообщалось о двухлетнем договоре.

46-летний Карраско работал с «Шахтером» U-19, а также со сборной Кувейта и «Динамо» Тбилиси. На юношеском уровне тренировал в академии «Барселоны» и возглавлял методологический департамент Ла Масии.

Карраско заменит Олега Дулуба, который покинул черкасскую команду в понедельник.

ЛНЗ в сезоне УПЛ финишировал на 7-й позиции.

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Иван Зинченко Источник: ФК ЛНЗ
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