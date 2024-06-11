Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Так будет правильно». Дулуб оценил свое увольнение из ЛНЗ
Украина. Премьер лига
11 июня 2024, 11:45 | Обновлено 11 июня 2024, 11:54
483
0

«Так будет правильно». Дулуб оценил свое увольнение из ЛНЗ

Специалист – о прекращении сотрудничества с черкасским клубом

11 июня 2024, 11:45 | Обновлено 11 июня 2024, 11:54
483
0
«Так будет правильно». Дулуб оценил свое увольнение из ЛНЗ
УПЛ. Олег Дулуб

Бывший главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб дал оценку решению клуба о завершении сотрудничества с ним, которое продолжалось большую часть предыдущего сезона-2023/2024.

Черкасщане уведомили о расставании с Дулубом 10 июня.

– Лучше пусть клуб сначала даст комментарий. Сам обо всем узнаю из источников.

– То есть вам не сообщили лично о непродлении соглашения?

– Там немножко другая история, пусть сначала клуб даст комментарий, а потом уже я. Так будет правильно. У меня был контракт с ЛНЗ до 30 июня.

– Ну, интересно услышать вашу точку зрения.

– Работа тренера – это такая работа, которая предусматривает увольнение, если нет результата.

– Но ведь ЛНЗ занял седьмое место.

– Результаты могут быть разные. Наверное, [руководство] хотело не тот [результат]. Работа тренера - она такая.

По теме:
Стало известно, какие клубы станут новичками Второй лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Выкупа не будет. Легионер из Ганы покидает Кривбасс
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь продлила контракт с одним из лидеров
Украинская Премьер-лига Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Футбол | 11 июня 2024, 03:11 3
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико
Назван клуб, в который Перес продаст Лунина вместо трансфера в Атлетико

Украинец может перейти в «Манчестер Юнайтед»

«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
Бокс | 11 июня 2024, 01:25 1
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком

Александра Гвоздика возмутили слова Тайсона о войне в Украине

Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Волейбол | 11.06.2024, 10:50
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Михаил МЕЛЬНИК: «Плотницкому и Ко не хватает не коммуникации, а совести»
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Футбол | 11.06.2024, 11:04
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы
Футбол | 11.06.2024, 11:09
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы
ФОТО. Известно, в какой форме Украина сыграет матч против Молдовы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
Усик выбрал легендарного боксера, который победил бы его и Владимира Кличко
10.06.2024, 05:31 12
Бокс
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
10.06.2024, 09:39 5
Футбол
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
Итальянский гранд хотел подписать Лунина, но отказался. Известна причина
09.06.2024, 17:29 4
Футбол
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
Лунин изъявил желание присоединиться к принципиальному сопернику Реала
10.06.2024, 03:01 13
Футбол
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 5
Футбол
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
Чжан Чжилей рассказал, благодаря чему Усик сумел победить Фьюри
10.06.2024, 04:12
Бокс
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
Легендарный Форман назвал хевивейтера, от которого у него «дрожали колени»
10.06.2024, 09:53
Бокс
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем