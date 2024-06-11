«Так будет правильно». Дулуб оценил свое увольнение из ЛНЗ
Специалист – о прекращении сотрудничества с черкасским клубом
Бывший главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб дал оценку решению клуба о завершении сотрудничества с ним, которое продолжалось большую часть предыдущего сезона-2023/2024.
Черкасщане уведомили о расставании с Дулубом 10 июня.
– Лучше пусть клуб сначала даст комментарий. Сам обо всем узнаю из источников.
– То есть вам не сообщили лично о непродлении соглашения?
– Там немножко другая история, пусть сначала клуб даст комментарий, а потом уже я. Так будет правильно. У меня был контракт с ЛНЗ до 30 июня.
– Ну, интересно услышать вашу точку зрения.
– Работа тренера – это такая работа, которая предусматривает увольнение, если нет результата.
– Но ведь ЛНЗ занял седьмое место.
– Результаты могут быть разные. Наверное, [руководство] хотело не тот [результат]. Работа тренера - она такая.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинец может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Александра Гвоздика возмутили слова Тайсона о войне в Украине