«Так будет правильно». Дулуб оценил свое увольнение из ЛНЗ

Бывший главный тренер черкасского ЛНЗ Олег Дулуб дал оценку решению клуба о завершении сотрудничества с ним, которое продолжалось большую часть предыдущего сезона-2023/2024.

Черкасщане уведомили о расставании с Дулубом 10 июня.

– Лучше пусть клуб сначала даст комментарий. Сам обо всем узнаю из источников.

– То есть вам не сообщили лично о непродлении соглашения?

– Там немножко другая история, пусть сначала клуб даст комментарий, а потом уже я. Так будет правильно. У меня был контракт с ЛНЗ до 30 июня.

– Ну, интересно услышать вашу точку зрения.

– Работа тренера – это такая работа, которая предусматривает увольнение, если нет результата.

– Но ведь ЛНЗ занял седьмое место.

– Результаты могут быть разные. Наверное, [руководство] хотело не тот [результат]. Работа тренера - она такая.