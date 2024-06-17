Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У кого 4.6? Стали известны оценки матча Евро-2024 Румыния – Украина
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:45 |
1965
11

У кого 4.6? Стали известны оценки матча Евро-2024 Румыния – Украина

Украинская команда проиграла со счетом 0:3

17 июня 2024, 18:45 |
1965
11
У кого 4.6? Стали известны оценки матча Евро-2024 Румыния – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Авторитетный портал WhoScored оценил игроков обеих команд после матча. Самую высокую оценку за матч среди украинских футболистов получил вингер Михаил Мудрик – 6.9. У Владимира Бражко – 6.7, а у Артема Довбика – 6.2. Самый низкий балл в матче получил Андрей Лунин, который допустил голевую ошибку и получил 4.6 балла.

Героем матча был признан нападающий сборной Румынии Денис Дрэгуш, который стал автором третьего гола и получил от WhoScored 8.2 балла.

Оценки матча Румыния – Украина от WhoScored

По теме:
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
Матвиенко провел 300-й матч в карьере
В MEGOGO прокомментировали проблемы с трансляцией матча Румыния – Украина
WhoScored Михаил Мудрик Андрей Лунин Владимир Бражко Артем Довбик сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина оценки
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 июня 2024, 17:59 16
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024

ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй
Футбол | 17 июня 2024, 16:48 0
ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй
ФОТО. Зинченко поддержал Лунина, Андрей едва не пропустил второй

В ворота чуть не закрутили мяч ударом с углового

Костюк в четвертый раз подряд проиграла Касаткиной, на этот раз в Берлине
Теннис | 17.06.2024, 14:46
Костюк в четвертый раз подряд проиграла Касаткиной, на этот раз в Берлине
Костюк в четвертый раз подряд проиграла Касаткиной, на этот раз в Берлине
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Футбол | 16.06.2024, 21:35
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Украина U-23 – Кот-д'Ивуар U-20 – 2:2 (пен. 5:4). Видео голов и обзор
Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии
Футбол | 17.06.2024, 14:47
Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии
Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Від регбіста ні одної корисної дії за матч, одні забіги за межі поля і простріли в нікуди. І оце ніщо, ще років 10 буде грати в основі збірної  
Ответить
+2
newo
Вони матч дивилися? Які 6.9? 
Ответить
+2
LexХХХ
В Луня - 4,6 а в Матвія - 6,3🤔 Та перший гол - імені Матвія. Навіщо було віддавати пас Луніну якого пресингувати? Маразм!!!
Ответить
+1
Микола Унгурян
Очікувано. Все-таки є різниця між захистом збірної та реала. 
Перший гол то захист винен, як і третій. Другий можна повісити на Луніна
Ответить
+1
fly
Матвієнко, який зламав всю гру, ледь з не найкращою оцінкою
хоча ці рейтинги дуже часто сфірічний кинь в вакуумі який не має нічого спільного з тим що було на полі.
Ответить
0
Болела
Ого. 4,6, я щось такої і не памʼятаю низької оцінки.
Ответить
0
Xvalenok03
Придется лунину лавку в реале полировать. Никто его с такими оценками не купит.
Ответить
-3
newo
От нахера ставити Леніна, якщо найкраще відіграв Трубін в товарняках?  Де логіка цього недотренера? Нафіга проводити товарняки, а ставити хто тіпа крутіше? Це делетантство 
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
izhgut Борис
Днарь. Недарма його поперли з Реалу.
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
16.06.2024, 10:40 3
Футбол
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
15.06.2024, 20:51 8
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем