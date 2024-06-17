17 июня в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Украинская команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3.

Авторитетный портал WhoScored оценил игроков обеих команд после матча. Самую высокую оценку за матч среди украинских футболистов получил вингер Михаил Мудрик – 6.9. У Владимира Бражко – 6.7, а у Артема Довбика – 6.2. Самый низкий балл в матче получил Андрей Лунин, который допустил голевую ошибку и получил 4.6 балла.

Героем матча был признан нападающий сборной Румынии Денис Дрэгуш, который стал автором третьего гола и получил от WhoScored 8.2 балла.

Оценки матча Румыния – Украина от WhoScored