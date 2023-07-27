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Челси
27.07.2023 03:15 – FT 1 : 1
Ньюкасл
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Англия
27 июля 2023, 05:22 | Обновлено 27 июля 2023, 05:25
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0

C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом

Украинец сыграл в стартовом составе в спарринге «пенсионеров»

27 июля 2023, 05:22 | Обновлено 27 июля 2023, 05:25
6777
0
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Челси» в рамках летней серии игр в США провел поединок с «Ньюкаслом».

Встречу в стартовом составе лондонцев начал украинский полузащитник Михаил Мудрик. Он отыграл первый тайм, после чего был заменен.

К перерыву соперники успели обменяться голами. На 12-й минуте «Челси» вывел вперед Джексон. А в компенсированное время в составе «Ньюкасла» забил Альмирон. Для 29-летнего парагвайца эта игра, состоявшаяся в Атланте, была знаковой. Он в 2017-2019 гг. не без успеха защищал цвета местного клуба МЛС «Атланта Юнайтед».

Счет первого тайма сохранился до финального свистка – ничья 1:1.

Товарищеский матч

«Челси» – «Ньюкасл» – 1:1

Голы: Джексон, 12 – Альмирон, 45+4.

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Михаил Мудрик Челси - Ньюкасл Челси Ньюкасл товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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