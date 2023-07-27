C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом

Лондонский «Челси» в рамках летней серии игр в США провел поединок с «Ньюкаслом».

Встречу в стартовом составе лондонцев начал украинский полузащитник Михаил Мудрик. Он отыграл первый тайм, после чего был заменен.

К перерыву соперники успели обменяться голами. На 12-й минуте «Челси» вывел вперед Джексон. А в компенсированное время в составе «Ньюкасла» забил Альмирон. Для 29-летнего парагвайца эта игра, состоявшаяся в Атланте, была знаковой. Он в 2017-2019 гг. не без успеха защищал цвета местного клуба МЛС «Атланта Юнайтед».

Счет первого тайма сохранился до финального свистка – ничья 1:1.

Товарищеский матч

«Челси» – «Ньюкасл» – 1:1

Голы: Джексон, 12 – Альмирон, 45+4.