Челси – Ньюкасл. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.

27 июля в 03:15 в американской Атланте встречаются «Челси» и «Ньюкасл».

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За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в предыдущем спарринге против «Брайтона» (4:3).

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матч проводит телеканал Setanta Sports 27 июля в 03:30.