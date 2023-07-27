Товарищеские матчи
Англия27 июля 2023, 03:15 | Обновлено 27 июля 2023, 05:30
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Челси – Ньюкасл. Мудрик – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 03:15 видеотрансляцию товарищеского матча
27 июля 2023, 03:15 | Обновлено 27 июля 2023, 05:30
5092
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Английские клубы проводят очередной контрольный матч на летних сборах в США.
27 июля в 03:15 в американской Атланте встречаются «Челси» и «Ньюкасл».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
За Челси выступает украинский хавбек Михаил Мудрик, который свой первый гол за синих забил в предыдущем спарринге против «Брайтона» (4:3).
Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матч проводит телеканал Setanta Sports 27 июля в 03:30.
Челси - НьюкаслСмотреть трансляцию
События матча
45’
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Альмирон (Ньюкасл).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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