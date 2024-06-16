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Евро
Австрия
17.06.2024 22:00 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 23:04 |
88
0

Австрия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Евро-2024 состоится 17 июня и стартует в 22:00

16 июня 2024, 23:04 |
88
0
Австрия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 июня в 22:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Австрия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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