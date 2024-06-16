17 июня в 22:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Австрия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция