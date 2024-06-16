Чемпионат Европы16 июня 2024, 23:04 |
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Австрия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Евро-2024 состоится 17 июня и стартует в 22:00
16 июня 2024, 23:04 |
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17 июня в 22:00 в немецком Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура группы D Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Австрии и Франции, играют Нидерланды и Польша.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Австрия – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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