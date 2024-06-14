Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти

Sport.ua продолжает знакомить читателей с участниками Евро-2024. Сегодня на очереди группа D – квартет, который вполне можно было бы называть «группой смерти», если бы такой уже не образовался из Испании, Хорватии, Италии и Албании в четверке под литерой В, о которой мы уже рассказывали чуть ранее.

Но Польша, Нидерланды, Австрия и Франция – это также более чем солидный состав участников, по причине чего присмотреться к группе D – такой себе лайт-версии «группы смерти» – обязательно стоит повнимательнее…

ПОЛЬША

Сборная Польши в пятый раз в истории сыграет в финальной части чемпионата Европы. Впервые на Евро «бело-красные» смогли квалифицироваться в 2008 году, а до этого осуществили аж двенадцать неудачных попыток, всякий раз оставаясь за бортом главного футбольного «праздника жизни» на континенте.

Наивысшим достижением для поляков на чемпионатах Европы является четвертьфинал в 2016 году. Тогда «бело-красные» заняли второе место в группе С (той, где абсолютно безвольно себя показала сборная Украины, ведомая то ли все еще Михаилом Фоменко, то ли уже Андреем Шевченко), затем в 1/8 финала в серии пенальти прошли Швейцарию, а в 1/4 финала теперь уже самих поляков по пенальти переиграла Португалия – будущий триумфатор турнира.

На Евро-2024 Польше посчастливилось квалифицироваться через Лигу наций. В самом отборе на континентальное первенство «бело-красные» сыграли крайне неудачно – заняли третье место в группе с Албанией и Чехией (обе команды квалифицировались на чемпионат), а также Молдовой и Фарерскими островами. К счастью для поляков, им выпал шанс квалифицироваться на Евро-2024 через стыковые матчи по пути А Лиги наций. Сперва Польша без проблем в полуфинале стыков обыграла Эстонию (5:1), а в решающем поединке не без нервов одолела Уэльс (0:0, 5:4 – по пенальти).

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Михал Пробеж

Возглавляет сборную Польши местный 51-летний специалист Михал Пробеж. Он стал главным тренером «красно-белых» лишь в сентябре минувшего года, а начинали свой квалификационный путь на Евро-2024 поляки под руководством маститого португальца Фернанду Сантуша, у которого, впрочем, абсолютно ничего не вышло.

Под руководством Пробежа сборная Польши заканчивала отборочный цикл на Евро-2024, а весной нынешнего года сумела добыть путевку на континентальный чемпионат через стыковые матчи Лиги наций, о которых мы писали чуть выше. Логично, что после такого успеха Михала оставили на посту и дали возможность показать класс на Евро.

Сам по себе Михал Пробеж не является известным за пределами Польши специалистом. Его наставническая карьера началась еще в 2005 году, однако вне родины Пробеж работал лишь в греческом «Арисе», да и то пару месяцев – на рубеже 2011 и 2012 годов. Главными достижениями этого специалиста являются две победы в Кубке Польши (в 2010 году с «Ягеллонией» и в 2020-м – с «Краковией»), а также два триумфа в Суперкубке Польши (в тех же годах и с теми же командами).

Свой шанс возглавить главную команду страны Пробеж получил не только из-за провала Фернанду Сантуша, но и благодаря качественной работе, проделанной с «молодежкой». Именно оттуда Михал и сделал следующий шаг в своем профессиональном развитии и теперь, по сути, оказался на самом пике. Вопрос только: удастся ли Пробежу воспользоваться шансом и попытаться замахнуться на еще что-то более значимое, или же после Евро-2024 мы станем свидетелями очередной «смены караула» на тренерском мостике «бело-красных»…

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Безоговорочным лидером этой команды остается 35-летний форвард Роберт Левандовски, который также является и капитаном сборной Польши. Несмотря на то, что ветеран в составе «Барселоны» провел отнюдь не выдающийся сезон на клубном уровне, Левандовски все еще чрезвычайно опасен у чужих ворот и демонстрирует неплохую результативность. Хотя физические кондиции и способность отрабатывать на полную в течение всех 90 минут – это то, что может стать «ахиллесовой пятой» Роберта на Евро-2024, еще и учитывая необходимость проводить матчи с минимальными паузами на отдых и восстановление.

Левандовский дебютировал в составе сборной Польши еще в сентябре 2008 года, и с тех пор сыграл 149 матчей, в которых забил 82 мяча. Роберт уже является абсолютным рекордсменом своей национальной команды как по числу проведенных за нее поединков, так и по количеству забитых в ее футболке мячей. Живая легенда – нечего добавить!

Со сборной Польши Левандовски уже сыграл на трех чемпионатах Европы – в 2012, 2016 и 2020 годах. Лично для него наиболее успешным оказался последний, на котором Роберт отличился 3 забитыми мячами в 3 поединках, однако это не помогло «бело-красным» выйти в плей-офф. Сложно сказать, сумеет ли форвард «Барселоны» выдать ударный Евро-2024, однако на 99% для него этот турнир станет «лебединой песней» в сборной Польши.

Заявка

Вратари: Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»), Марцин Булка («Ницца»).

Защитники: Ян Беднарек («Саутгемптон»), Бартош Берешиньски («Эмполи»), Павел Давидович («Верона»), Якуб Кивиор («Арсенал»), Бартош Саламон («Лех» Познань), Тимотеуш Пухач («Кайзерслаутерн»), Себастьян Валукевич («Эмполи»).

Полузащитники: Пшемыслав Франковски («Ланс»), Якуб Модер («Брайтон»), Якуб Петровски («Лудогорец»), Бартош Слиш («Атланта Юнайтед»), Дамиан Шиманьски (АЕК Афины), Себастьян Шиманьски («Фенербахче»), Никола Залевски («Рома»), Петр Зелиньски («Наполи»), Камиль Гросицки («Погонь» Щецин), Тарас Романчук («Ягеллония»), Кацпер Урбаньски («Болонья»), Михал Скураш («Брюгге»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Кароль Свидерски («Верона»), Кшиштоф Пентек («Истанбул Башакшехир»), Адам Букса («Антальяспор»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Польша – Нидерланды (16:00 по киевскому времени, «Фолькспаркштадион», Гамбург)

21 июня

Польша – Австрия (19:00 по киевскому времени, «Олимпиаштадион», Берлин)

25 июня

Франция – Польша (19:00 по киевскому времени, «BVB-Штадион», Дортмунд)

Прогноз на групповой этап: четвертое место

НИДЕРЛАНДЫ

Для сборной Нидерландов старт на Евро-2024 станет одиннадцатым в истории континентальных первенств. Примечательно, что в последнее время добиваться успехов на турнире для «оранжевых» становится все труднее и труднее: на Евро-2016 они и вовсе не смогли квалифицироваться, а на Евро-2020 добрались лишь до 1/8 финала, где неожиданно проиграли Чехии (0:2).

Наивысшим достижением для Нидерландов на чемпионатах Европы является победа в турнире в 1988 году. Тогда, напомним, великолепная команда с Марко ван Бастеном впереди в финале справилась со сборной СССР (2:0), хотя на групповой стадии того же розыгрыша «советы» оказались сильнее «оранжевых» – 1:0.

Также стоит отмечать, что Нидерланды трижды останавливались на стадии полуфиналов, а в 1976 году становились «бронзовым» призером – на тот момент на чемпионатах Европы проводился матч за третье место.

Квалифицироваться на Евро-2024 Нидерланды смогли напрямую через отборочный турнир. Интересно, что «оранжевые» также играли в одной группе с Францией, с которой жребий свел их теперь и в финальной части турнира. В отборе Нидерланды заняли второе место следом за «трехцветными», но опередив Грецию, Ирландию и Гибралтар. Впрочем, французам оба поединка «оранжевые» проиграли – 0:4 (на выезде) и 1:2 (дома).

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Куман

Всю квалификацию на Евро-2024 сборная Нидерландов прошла под руководством 61-летнего Рональда Кумана. Это весьма известный специалист, наставническая карьера которого началась еще в 1997 году. Впоследствии Куман работал с «Аяксом», «Бенфикой», «Валенсией», «Саутгемптоном», «Эвертоном» и «Барселоной». Сборную Нидерландов Куман уже возглавлял – с февраля 2018-го по август 2020-го. Интересно, что тогда Рональд оставил свой пост в национальной команде, так и не сыграв с ней в финальной части Евро-2020, перенесенного на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Виной тому послужило приглашение от «Барселоны»…

Во главе «блаугранас» Куман провел один сезон, сумев выиграть лишь Кубок Испании, а уже в начале следующего был отправлен в отставку. После этого Рональд несколько месяцев посидел без работы, а уже весной 2022-го договорился о возвращении на пост коуча сборной Нидерландов. Что правда, случилось это уже после того, как «оранжевые» во главе с опытным Луи ван Галом съездили на ЧМ-2022, где остановились на стадии 1/4 финала.

В качестве футболиста Рональд Куман становился чемпионом Европы в 1988 году. Также он выигрывал Кубок европейских чемпионов с ПСВ и «Барселоной», причем с «блаугранас» еще и четырежды брал «золото» испанской Ла Лиги. А вот в качестве тренера Куману не покорялся ни один топовый трофей: на родине он трижды выигрывал чемпионство (два раза с «Аяксом» и один – с ПСВ), но ни в Англии, ни в Испании, ни на международной арене добиться того, что сумел в бытность игроком Рональду так и не посчастливилось. Пока?

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

В составе у сборной Нидерландов традиционно немало молодых и талантливых игроков, некоторые из которых уже не первый сезон проводят в топовых клубах Европы, однако лидером нынешних «оранжевых» смело можно называть 32-летнего центрального защитника Вирджила ван Дейка. Ветеран на клубном уровне с начала 2018 года играет за «Ливерпуль», где также пользуется безоговорочным авторитетом и уважением не только со стороны партнеров по команде, но и в болельщицкой среде.

Ван Дейк выступает за сборную Нидерландов с октября 2015 года. С тех пор защитник, который в настоящий момент является капитаном «оранжевых», сыграл 67 поединков, в которых отличился 8 забитыми мячами. Интересно, что для Вирджила нынешний чемпионат Европы станет первым в карьере, на котором он получит возможность сыграть. В 2016 году «оранжевые», напомним, не квалифицировались на турнир, а на Евро-2020 ван Дейк не играл, так как залечивал повреждение крестообразных связок колена.

С высокой долей вероятности чемпионат Европы в Германии станет первым и последним континентальным первенством для ван Дейка, так как ему в начале июля «стукнет» уже 33. Да и на клубном уровне Вирджилу нынешним летом, видимо, придется непросто – в прессе поговаривают, что нидерландец может покинуть «Ливерпуль» следом за многолетним наставником «красных» Юргеном Клоппом. У ван Дейка даже есть конкретные варианты, но пойдет ли ветеран на смену обстановки?

Заявка

Вратари: Барт Вербрюгген («Брайтон»), Джастин Бейло («Фейеноорд»), Марк Флеккен («Брентфорд»).

Защитники: Лютсарел Гертрейда («Фейеноорд»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Стефан де Врей («Интер»), Микки ван де Вен («Тоттенхэм»), Дейли Блинд («Жирона»), Дензел Думфрис («Интер»).

Полузащитники: Джереми Фримпонг («Байер»), Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Джорджиньо Вейналдум («Аль-Иттифак»), Тиджани Рейндерс («Милан»), Джои Верман, Эрди Схаутен (оба – ПСВ), Тен Копмейнерс («Аталанта»), Френки де Йонг («Барселона»), Райан Гравенберх («Ливерпуль»).

Нападающие: Ваут Вегхорст («Хоффенхайм»), Мемфис Депай («Атлетико»), Коди Гакпо («Ливерпуль»), Дониел Мален («Боруссия» Д), Стивен Бергвейн (оба – «Аякс»), Джошуа Зиркзе («Болонья»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

16 июня

Польша – Нидерланды (16:00 по киевскому времени, «Фолькспаркштадион», Гамбург)

21 июня

Нидерланды – Франция (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Штадиум», Лейпциг)

25 июня

Нидерланды – Австрия (19:00 по киевскому времени, «Олимпиаштадион», Берлин)

Прогноз на групповой этап: второе место

АВСТРИЯ

С 1960 и по 2004 год сборная Австрии ни разу не смогла квалифицироваться на чемпионат Европы. Двенадцать попыток кряду заканчивались провалом, прежде чем австрийцам повезло в 2008-м, когда они квалифицировались на Евро, однако случилось это благодаря статусу команды-хозяйки (как и в случае со Швейцарией, потому как тот турнир проходил в двух странах). На Евро-2012 Австрия снова пробиться не смогла, однако два последних чемпионата Европы уже не пропускала, и сейчас едет уже на третий для себя континентальный турнир кряду.

Наивысшее достижение в истории выступлений на чемпионатах Европы австрийцы установили на минувшем первенстве, которое проходило в 2021 году. Тогда Австрия смогла выйти из группы, в которой также выступала сборная Украины. Первое место в квартете С заняли Нидерланды, вторыми оказались австрийцы, которым команда Шевченко в третьем туре проиграла в лобовой дуэли (0:1), а вот третьими финишировали «сине-желтые». Впрочем, уже в 1/8 финала Австрия угодила на будущего триумфатора первенства Италию (1:2), а вот Украине повезло больше, и она смогла пройти на этой стадии шведов (2:1).

Что касается непосредственно квалификации на Евро-2024, то ее «Команда» (прозвище австрийцев) прошла через отборочный цикл к самому турниру, без всяческих стыковых матчей Лиги наций. Австрия угодила в группу F с Бельгией, Швецией, Азербайджаном и Эстонией. И смогла в ней финишировать второй, следом за бельгийцами, однако впереди шведов. Причем Бельгии «Команда» на финише проиграла лишь одно очко, а вот скандинавов обошла аж на 9.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Возглавляет сборную Австрии хорошо известный немецкий специалист Ральф Рангник. 65-летний коуч работает с «Командой» с лета 2022 года и в целом добился весьма хороших результатов и признания. Это было крайне важно для карьеры Рангника, так как после неудачи в «Манчестер Юнайтед» многие полагали, что специалист постепенно отойдет от активной работы и, возможно, вернется на должность функционера, либо будет помогать одному из клубов в молодежном секторе.

Рангник начинал тренерскую карьеру в далеком уже 1983 году. Тогда он был играющим тренером, а признания добился уже ближе к концу 90-х, когда на родине поработал со «Штутгартом», «Ганновером», «Шальке», «Хоффенхаймом». Впрочем, на топовый уровень Ральф не вышел, и вскоре принял приглашение от амбициозного проекта, который начала выстраивать австрийская компания «Ред Булл». Рангник был одновременно спортивным директором и для «Зальцбурга», и для «Лейпцига», курируя трансферную политику, молодежный вектор, селекцию и много чего еще.

Затем Рангник вернулся на тренерскую лавку, поработав несколько сезонов с «Лейпцигом». Однако функционерская работа Ральфа все-таки не отпускала, и он в 2019-2020 годах активно помогал развивать футбольные проекты компании «Ред Булл» в Бразилии и США. После завершения сотрудничества с «Ред Буллом» Рангник подался за деньгами в россию, где его зазвал московский «Локомотив». Однако там немец провел лишь пару месяцев, а затем получил приглашение возглавить «Манчестер Юнайтед». В Англии также не задержался, и спустя лишь полгода ушел коучем в сборную Австрии. Выступление с «Командой» в финальной части Евро-2024 будет, пожалуй, одной из ключевых вершин в тренерской карьере Рангника, которому настолько нравится нынешнее место работы, что недавно он даже отказался возвращаться на родину, причем звал его не кто-то из аутсайдеров, а сама «Бавария».

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Сборная Австрии – достаточно сбалансированная во всех линиях команда, где сложно категорично выделить ключевую звезду. Пожалуй, в нынешнем составе лидером является 27-летний центральный полузащитник Конрад Лаймер.

Он начинал свою карьеру на родине и достаточно быстро оказался в системе «Ред Булл Зальцбург», где со временем дорос до уровня первой команды. Как это принято, вслед за успехом в Австрии, Конрад переехал в Германию, причем в фактически родственный для «Зальцбурга» клуб немецкой Бундеслиги «Лейпциг». Там Лаймер провел шесть сезонов, сыграл 190 матчей (15 голов, 19 ассистов) и добился существенного игрового прогресса, который был замечен скаутами топ-клубов.

Летом минувшего года Лаймер на правах свободного агента ушел в «Баварию», подписав контракт на четыре года и заявив, что его мечта – поиграть в одной из лучших футбольных команд мирового футбола – осуществилась. В Мюнхене Конрад достаточно быстро освоился, и в сезоне-2023/24 сыграл 40 официальных матчей (6 голов, 9 ассистов), однако разжиться трофеями не сумел, так как «Бавария» провалилась и впервые за долгие годы осталась без ничего.

За сборную Австрии Конрад Лаймер выступает с июня 2019 года. На текущий момент в его активе 34 поединка за «Команду» и 4 забитых мяча. Хавбек провел все четыре поединка австрийцев на Евро-2020, в том числе и против сборной Украины.

Заявка

Вратари: Никлас Хедль («Рапид» Вена), Хайнц Линднер («Юнион Сен-Жилуаз»), Патрик Пентц («Брондбю»).

Защитники: Флавиус Данилюк («РБ Зальцбург»), Кевин Дансо («Ланс»), Филипп Линхарт («Фрайбург»), Филипп Мвене («Майнц»), Штефан Пош («Болонья»), Леопольд Керфельд («Рапид» Вена), Гернот Траунер («Фейеноорд»), Максимилиан Вебер («Боруссия» М), Патрик Виммер («Вольфсбург»).

Полузащитники: Кристоф Баумгартнер («РБ Лейпциг»), Флориан Гриллич («Хоффенхайм»), Марко Грюлль («Рапид» Вена), Флориан Кайнц («Кельн»), Конрад Лаймер («Бавария»), Александер Прасс («Штурм»), Марсель Забитцер («Боруссия» Д), Романо Шмид («Вердер»), Матиас Зайдль («Рапид» Вена), Николас Зайвальд («РБ Лейпциг»).

Нападающие: Марко Арнаутович («Интер»), Максимилиан Энтруп («Хартберг»), Михаэль Грегорич («Фрайбург»), Андреас Вайманн («Вест Бромвич»).

Ориентировочный состав

Линднер – Пош, Линхарт, Траунер, Мвене – Зайвальд, Забитцер, Лаймер, Баумгартнер, Гриллич – Грегорич

Расписание матчей

17 июня

Австрия – Франция (22:00 по киевскому времени, «Дюссельдорф Арена», Дюссельдорф)

21 июня

Польша – Австрия (19:00 по киевскому времени, «Олимпиаштадион», Берлин)

25 июня

Нидерланды – Австрия (19:00 по киевскому времени, «Олимпиаштадион», Берлин)

Прогноз на групповой этап: третье место

ФРАНЦИЯ

Для сборной Франции Евро-2024 станет уже одиннадцатым континентальным первенством в истории. «Трехцветные» принимали участие в первом турнире, который состоялся в 1960 году, но затем не могли преодолеть квалификацию, из-за чего пропустили Евро-1964, 1968, 1972, 1976 и 1980. Вернулись на турнир французы лишь в 1984-м, когда являлись хозяевами соревнований. Затем также пропустили Евро-1988, не сумев пройти отбор, но с 1992 года сборная Франции является неизменным участником континентальных первенств.

Наивысшее достижение французов на чемпионатах Европы – это две победы в 1984 и 2000 годах. В первом случае континентальное первенство выиграла великолепная команда с Мишелем Платини, во втором – не менее великолепная, но уже с другим гением, коим являлся Зинедин Зидан.

На домашнем для них Евро-2016 французы были вновь близки к триумфу, но сенсационно проиграли в финале Португалии. А без того турнира и с момента последней победы в 2000-м их выступления в целом не впечатляют: Евро-2004 – четвертьфинал, Евро-2008 – не вышли из группы, Евро-2012 – четвертьфинал, Евро-2020 – 1/8 финала…

На Евро-2024 Франция квалифицировалась, как уже упоминалось в аспекте сборной Нидерландов, без особых проблем – взяла первое место в группе, выиграв 7 матчей из 8 при одной ничьей.

Главный тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

В современном футболе в это сложно поверить, но вот уже 12 лет Дидье Дешам остается главным тренером национальной сборной Франции – топовой команды, спрос с которой всегда крайне высок, однако наставнику удается сохранять не только саму должность, но и мотивацию достигать на ней все больших и больших высот.

Дешам заслужил признание в футболе еще в статусе игрока, а карьеру наставника начал в 2001-м в «Монако». «Монегасков» Дидье сенсационно вывел в финал Лиги чемпионов-2003/04, где они все-таки уступили «Порту», однако это дало возможность Дешаму очень стремительно выскочить практически на самую вершину тренерского Олимпа. Следующей «остановкой» в наставнической карьере француза стал «Ювентус». Что правда, «Старой синьорой» коуч руководил в течение одного сезона-2006/07, когда туринцев сослали в Серию В из-за коррупционного скандала в итальянском футболе. Дешам с ходу вернул «Юве» в элиту, а затем ушел. Через два года он возник на тренерском мостике «Марселя», а с июля 2012-го возглавляет «трехцветных».

Под руководством Дешама сборная Франции стала серебряным призером Евро-2016, выиграла чемпионат мира-2018, Лигу наций-2020/21, а также стала второй на чемпионате мира-2022. Поговаривали, что после турнира в Катаре Дешам оставит пост и французы получат нового главного тренера, коим многие авторитетные источники уже называли Зинедина Зидана, однако Дидье остался, а его бывший партнер по средней линии в сборной вынужден дожидаться своего часа. Как думаете, дождется, или Дешам продолжит штамповать успехи и задержится в стане «трехцветных» аж до момента, когда попросту пожелает уйти на пенсию?..

Лидер команды

Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Сборная Франции – это россыпь талантов, которые, по современным меркам, стоят на рынке невероятных денег. В заявке на Евро-2024 у «трехцветных» сразу одиннадцать футболистов, чья оценочная стоимость на Transfermarkt равна или превышает 50 миллионов евро, а у троих из них она равна или превышает 100 миллионов!

Но звездой № 1 для современной футбольной Франции является, безусловно, 25-летний центрфорвард Килиан Мбаппе, на плече которого по праву красуется капитанская повязка.

Мбаппе рано заявил о себе в составе «Монако», откуда в 2017 году перебрался в состав «Пари Сен-Жермен». В столичном французском клубе Килиан за семь лет заработал несметное количество денег, выиграл все на национальном уровне, однако Лига чемпионов ему так и не покорилась. Впрочем, многие предполагали, что Мбаппе продолжит оставаться во Франции, где у него была фактически прямая связь с президентом Республики Эммануэлем Макроном, который несколько раз лично убеждал футболиста не уезжать за границу.

Но лето нынешнего года стало для Мбаппе своего рода «водоразделом». Килиан уже принял решение об уходе из ПСЖ свободным агентом и подписал контракт с «Реалом» – командой, за которую мечтал играть еще с детства. Поэтому формально до 1 июля на Евро-2024 Мбаппе будет еще представлять парижан, а вот после этой даты, если Франции удастся успешно двигаться по плей-офф, комментаторы будут представлять его уже как полноправного представителя «Реала».

Что касается успехов Мбаппе со сборной Франции, то за эту команду он сыграл уже 78 матчей и забил 47 мячей. В 2018 году Килиан становился с «трехцветными» чемпионом мира, а вот медали за победу на чемпионате Европы в его коллекции трофеев все еще не хватает…

Заявка

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»).

Защитники: Жонатан Клосс («Марсель»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Ферлан Менди («Реал»), Бенжамен Павар («Интер»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Юссуф Фофана («Монако»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ), Кингсли Коман («Бавария»), Усман Дембеле (ПСЖ), Маркус Тюрам («Интер»).

Нападающие: Антуан Гризманн («Атлетико»), Брэдли Барколя (ПСЖ), Оливье Жиру («Милан»), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ/«Реал»).

Ориентировочный состав

Расписание матчей

17 июня

Австрия – Франция (22:00 по киевскому времени, «Дюссельдорф Арена», Дюссельдорф)

21 июня

Нидерланды – Франция (22:00 по киевскому времени, «Лейпциг Штадиум», Лейпциг)

25 июня

Франция – Польша (19:00 по киевскому времени, «BVB-Штадион», Дортмунд)

Прогноз на групповой этап: первое место