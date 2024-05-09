Стало известно, какие клубы могу купить капитана Ливерпуля
За ситуацией вокруг ван Дейка следят европейские топ-команды, а также из Саудовской Аравии
Капитан «Ливерпуля» защитник Вирджил ван Дейк может покинуть английскую команду после смены тренера.
Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, за ситуацией вокруг нидерландского футболиста следят представители команд из европейских топ-чемпионатов, а также саудовские клубы. Отмечается, что ван Дейк может стать целью для «Милана», «Интера», мадридского «Атлетико», «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».
Напомним, Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба нидерландский защитник выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира по футболу. Его действующее трудовое соглашение с «красными» рассчитано до лета 2025 года.
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