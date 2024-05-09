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Англия
09 мая 2024, 15:21 | Обновлено 09 мая 2024, 15:40
472
0

Стало известно, какие клубы могу купить капитана Ливерпуля

За ситуацией вокруг ван Дейка следят европейские топ-команды, а также из Саудовской Аравии

09 мая 2024, 15:21 | Обновлено 09 мая 2024, 15:40
472
0
Стало известно, какие клубы могу купить капитана Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

Капитан «Ливерпуля» защитник Вирджил ван Дейк может покинуть английскую команду после смены тренера.

Как сообщает журналист Экрем Конур в соцсетях, за ситуацией вокруг нидерландского футболиста следят представители команд из европейских топ-чемпионатов, а также саудовские клубы. Отмечается, что ван Дейк может стать целью для «Милана», «Интера», мадридского «Атлетико», «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра».

Напомним, Вирджил ван Дейк выступает за «Ливерпуль» с января 2018 года. В составе мерсисайдского клуба нидерландский защитник выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, стал обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и победителем клубного чемпионата мира по футболу. Его действующее трудовое соглашение с «красными» рассчитано до лета 2025 года.

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Вирджил ван Дейк Ливерпуль трансферы АПЛ трансферы Милан Интер Милан Атлетико Мадрид Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд
Юрій Вишневський Источник: Twitter
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