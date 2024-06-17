Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3) признался, хочет ли остаться в мадридском «Реале».

«Сейчас я со сборной Украины и сосредоточен здесь на 100%. За все, что происходит, отвечает мой агент Жорже Мендеш. Хотел бы я остаться в «Реале»? Никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но очевидно, что я бы хотел остаться», – сказал Лунин.

Ранее Леоненко жестко раскритиковал Лунина после разгромного поражения от сборной Румынии.