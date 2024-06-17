Чемпионат Европы17 июня 2024, 23:05 | Обновлено 17 июня 2024, 23:07
3849
6
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Украинский вратарь готов остаться в «королевском клубе»
17 июня 2024, 23:05 | Обновлено 17 июня 2024, 23:07
3849
6
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3) признался, хочет ли остаться в мадридском «Реале».
«Сейчас я со сборной Украины и сосредоточен здесь на 100%. За все, что происходит, отвечает мой агент Жорже Мендеш. Хотел бы я остаться в «Реале»? Никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но очевидно, что я бы хотел остаться», – сказал Лунин.
Ранее Леоненко жестко раскритиковал Лунина после разгромного поражения от сборной Румынии.
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Не дивлячись на сьогоднішні помилки, я всеодно вважаю, що в наступних матчах в воротах повинен стояти Лунін.