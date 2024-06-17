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  4. Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 23:05 | Обновлено 17 июня 2024, 23:07
3849
6

Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал

Украинский вратарь готов остаться в «королевском клубе»

17 июня 2024, 23:05 | Обновлено 17 июня 2024, 23:07
3849
6
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024 против Румынии (0:3) признался, хочет ли остаться в мадридском «Реале».

«Сейчас я со сборной Украины и сосредоточен здесь на 100%. За все, что происходит, отвечает мой агент Жорже Мендеш. Хотел бы я остаться в «Реале»? Никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но очевидно, что я бы хотел остаться», – сказал Лунин.

Ранее Леоненко жестко раскритиковал Лунина после разгромного поражения от сборной Румынии.

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Дмитро Олійник Источник: AS
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Комментарии 6
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Nordenus
Конечно хочет остаться, его ведь теперь никто не купит после такого матча))
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+5
pricolist
Ну а кому він потрібен? Не беремо до уваги писак, які хайпляться на новинах про нього, придумуючи всяку брехню
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+1
Istm
Після такої ганьби в надважливому матчі вже буде думати Реал.
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0
Gargantua
теперь Реал будет думать
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0
Первый Среди Равных
Поки він гравець Реалу - він повинен так говорити. Але насправді йому треба йти. 
Не дивлячись на сьогоднішні помилки, я всеодно вважаю, що в наступних матчах в воротах повинен стояти Лунін. 
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-4
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