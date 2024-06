Назван лучший игрок сенсационного матча на Евро-2024 Бельгия – Словакия

17 июня состоялся матч 1-го тура в группе Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии. Игра завершилась неожиданной победой словаков со счетом 1:0.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Станислава Лоботку лучшим игроком поединка:

«Он превосходно владел мячом и отлично играл без него. Был близок к Кевину Де Брюйне, когда тот играл десятку», – отметили в УЕФА.

В квартете Е Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.

🇸🇰 At the heart of a brilliant performance by Slovakia 🌟@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/JtRFZmRPeS