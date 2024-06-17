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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 22:32 | Обновлено 17 июня 2024, 22:58
1549
0

Назван лучший игрок сенсационного матча на Евро-2024 Бельгия – Словакия

Станислав Лоботка провел все 90 минут на поле в поединке 1-го тура чемпионата Европы

17 июня 2024, 22:32 | Обновлено 17 июня 2024, 22:58
1549
0
Назван лучший игрок сенсационного матча на Евро-2024 Бельгия – Словакия
Getty Images/Global Images Ukraine. Станислав Лоботка

17 июня состоялся матч 1-го тура в группе Е на Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии. Игра завершилась неожиданной победой словаков со счетом 1:0.

После завершения встречи технические наблюдатели УЕФА назвали Станислава Лоботку лучшим игроком поединка:

«Он превосходно владел мячом и отлично играл без него. Был близок к Кевину Де Брюйне, когда тот играл десятку», – отметили в УЕФА.

В квартете Е Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.

ФОТО. Назван лучший игрок сенсационного матча на Евро-2024 Бельгия – Словакия

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Станислав Лоботка лучший игрок сборная Словакии по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Словакия Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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