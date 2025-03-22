Что ждет Довбика? Рома планирует изменения в составе из-за травмы Дибалы

Один из лидеров итальянской «Ромы» Пауло Дибала досрочно завершил сезон из-за травмы, которую он получил в матче чемпионата.

Аргентинский футболист не сможет помочь команде в кампании 2024/25, так как перенесет операцию. Примерные сроки возвращения пока неизвестны. В связи с этим наставник римского клуба Клаудио Раньери планирует изменить схему, которую он использовал в Серии А.

Сообщается, что одним из возможных вариантов является переход на 3–5–2, где роль центральных нападающих возьмут на себя Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. В этом случает игрокам не придется конкурировать за место единственного форварда.

Второй вариант, который рассматривает Раньери – это схема 4–2–3–1, когда на острие атаки будет играть украинец, а помогать ему будут Салемакерс и Анхелиньо.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Артем занимает девятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии.