Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Что ждет Довбика? Рома планирует изменения в составе из-за травмы Дибалы
Италия
22 марта 2025, 14:07 |
150
0

Что ждет Довбика? Рома планирует изменения в составе из-за травмы Дибалы

Клаудио Раньери рассматривает переход на другую схему

22 марта 2025, 14:07 |
150
0
Что ждет Довбика? Рома планирует изменения в составе из-за травмы Дибалы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Один из лидеров итальянской «Ромы» Пауло Дибала досрочно завершил сезон из-за травмы, которую он получил в матче чемпионата.

Аргентинский футболист не сможет помочь команде в кампании 2024/25, так как перенесет операцию. Примерные сроки возвращения пока неизвестны. В связи с этим наставник римского клуба Клаудио Раньери планирует изменить схему, которую он использовал в Серии А.

Сообщается, что одним из возможных вариантов является переход на 3–5–2, где роль центральных нападающих возьмут на себя Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. В этом случает игрокам не придется конкурировать за место единственного форварда.

Второй вариант, который рассматривает Раньери – это схема 4–2–3–1, когда на острие атаки будет играть украинец, а помогать ему будут Салемакерс и Анхелиньо.

В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Артем занимает девятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии.

По теме:
МАЛИНОВСКИЙ: «Первые месяцы были тяжелыми. Нужно уметь ждать»
Звездный одноклубник Довбика покинет Рому по завершению сезона в Серии А
Бразильская самба на поле. Роналдиньо празднует день рождения
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Клаудио Раньери Артем Довбик Пауло Дибала Эльдор Шомуродов травма
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
Футбол | 22 марта 2025, 07:48 6
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»
ЛЕОНЕНКО после матча Украина – Бельгия: «У Лунина нет шансов это сделать»

Экс-игрок «сине-желтых» считает, что Андрей не сможет выиграть конкуренцию у Куртуа

Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Футбол | 21 марта 2025, 14:36 2
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ
Защитник сборной Украины попал в список самых недооцененных игроков АПЛ

Илья Забарный разместился на седьмом месте в рейтинге GiveMeSport

Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
Футбол | 21.03.2025, 13:55
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
Два футболиста сборной Украины покинули лагерь национальной команды
Андрей ВОРОБЕЙ: «Лунин утер нос Куртуа. Теперь пускай Анчелотти думает»
Футбол | 22.03.2025, 09:37
Андрей ВОРОБЕЙ: «Лунин утер нос Куртуа. Теперь пускай Анчелотти думает»
Андрей ВОРОБЕЙ: «Лунин утер нос Куртуа. Теперь пускай Анчелотти думает»
Короткие гетры, маленькие щитки – новый тренд топовых футболистов
Футбол | 22.03.2025, 12:40
Короткие гетры, маленькие щитки – новый тренд топовых футболистов
Короткие гетры, маленькие щитки – новый тренд топовых футболистов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
Для Украины важно. Хорватия переиграла Францию в первом матче 1/4 финала ЛН
20.03.2025, 23:40 10
Футбол
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
Отомстила за Даяну. Свитолина разгромила Бенчич на большом турнире в Майами
22.03.2025, 01:14 21
Теннис
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
Легендарный клуб летом хочет купить Мудрика. Дают солидные деньги
20.03.2025, 18:42 25
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Этот парень был талантливее Усика»
20.03.2025, 08:28 1
Бокс
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
Украина – Бельгия – 3:1. Яркий второй тайм в Мурсии. Видео голов и обзор
21.03.2025, 00:32 6
Футбол
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
Шок для дьяволов. Сборная Украины с камбэком обыграла Бельгию
20.03.2025, 23:39 263
Футбол
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
Руди ГАРСИЯ – после поражения Украине: «Я был удивлен»
21.03.2025, 02:29 5
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
Сергей РЕБРОВ: «У него тяжелая травма. Он расстроен»
21.03.2025, 07:57 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем