Что ждет Довбика? Рома планирует изменения в составе из-за травмы Дибалы
Клаудио Раньери рассматривает переход на другую схему
Один из лидеров итальянской «Ромы» Пауло Дибала досрочно завершил сезон из-за травмы, которую он получил в матче чемпионата.
Аргентинский футболист не сможет помочь команде в кампании 2024/25, так как перенесет операцию. Примерные сроки возвращения пока неизвестны. В связи с этим наставник римского клуба Клаудио Раньери планирует изменить схему, которую он использовал в Серии А.
Сообщается, что одним из возможных вариантов является переход на 3–5–2, где роль центральных нападающих возьмут на себя Артем Довбик и Эльдор Шомуродов. В этом случает игрокам не придется конкурировать за место единственного форварда.
Второй вариант, который рассматривает Раньери – это схема 4–2–3–1, когда на острие атаки будет играть украинец, а помогать ему будут Салемакерс и Анхелиньо.
В текущем сезоне Довбик провел за «Рому» 38 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Артем занимает девятое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Италии.
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