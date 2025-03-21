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  4. Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли
Сборная УКРАИНЫ
21 марта 2025, 16:34 | Обновлено 21 марта 2025, 16:44
1583
3

Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли

Нет времени довызвать других футболистов

21 марта 2025, 16:34 | Обновлено 21 марта 2025, 16:44
1583
3
Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Сыч

По итогам матча Лиги наций против Бельгии (3:1) сборная Украины осталась без двух правых защитников Ефима Конопли и Алексея Сыча, которые получили травмы.

Наставник Сергей Ребров объяснил, почему никто не будет довызван в команду на второй матч 23 марта.

«Сейчас, к сожалению, нет такой возможности вызвать игроков. Во-первых, мы не можем сделать документы на выезд из Украины, а также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов», – сказал Ребров.

К игре в Генке под руководством тренерского штаба будут готовиться 23 игрока.

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Сергей Ребров Бельгия - Украина сборная Украины по футболу Ефим Конопля Алексей Сыч травма Лига наций Украина - Бельгия
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Lawrenso
тобто за які документи ви кажете? молодіжка ж вся виїхала і проблем з ними не має, чи шаблій поставив жорстке вето навіть на згадку крупського? 
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+2
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apepa
Крупского баран реброфф позови. Он не хуже чем Конопля и уж тем более Сыча. Кстати гол пропустили из-за Сыча. Это он не успел прикрыть Лукаку.
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-4
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