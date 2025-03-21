Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли

По итогам матча Лиги наций против Бельгии (3:1) сборная Украины осталась без двух правых защитников Ефима Конопли и Алексея Сыча, которые получили травмы.

Наставник Сергей Ребров объяснил, почему никто не будет довызван в команду на второй матч 23 марта.

«Сейчас, к сожалению, нет такой возможности вызвать игроков. Во-первых, мы не можем сделать документы на выезд из Украины, а также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов», – сказал Ребров.

К игре в Генке под руководством тренерского штаба будут готовиться 23 игрока.