Ребров объяснил, почему не вызовет замену для Сыча и Конопли
Нет времени довызвать других футболистов
По итогам матча Лиги наций против Бельгии (3:1) сборная Украины осталась без двух правых защитников Ефима Конопли и Алексея Сыча, которые получили травмы.
Наставник Сергей Ребров объяснил, почему никто не будет довызван в команду на второй матч 23 марта.
«Сейчас, к сожалению, нет такой возможности вызвать игроков. Во-первых, мы не можем сделать документы на выезд из Украины, а также осталось всего два дня до игры. Я считаю, что у нас хватит игроков, даже если не сможем использовать перечисленных футболистов», – сказал Ребров.
К игре в Генке под руководством тренерского штаба будут готовиться 23 игрока.
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