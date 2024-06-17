Владимир ШАРАН: «После матча нахожусь в шоке, как и каждый украинец»

Поражение команды Сергея Реброва в первом же матче чемпионата Европы 2024 года от Румынии (0:3) стало для футбольной Украины настоящим шоком. Такого старта от нашей национальной команды не ожидал никто, даже самые ярые скептики.

Одним из тех, кто испытал разочарование итогом этой игры, был экс-тренер «Миная», «Александрии», «Карпат» и «Закарпатья» Владимир Шаран:

– Все мы ожидали стартовой победы, которая могла бы стать крайне важной для нашего футбола и страны в целом. Особенно если учитывать нынешнюю ситуацию в Украине. К сожалению, этого не произошло. Мне уже стали звонить даже из-за границы – из Германии, Польши. Все спрашивали: «Что скажешь?». А что я буду говорить? Нахожусь в шоке, как и каждый украинец, кто всем сердцем болел за наших ребят.

– И все же: что думаете по поводу такого неожиданного фиаско?

– Знаете, до старта чемпионата Европы я молчал, ведь еще в игре со сборной Германии надеялся, что в нашей национальной команде будет наигрываться состав. А потом – со сборной Польши. Однако у нас все продолжались эксперименты, эксперименты... Практически основным составом сыграли только с Молдовой, которая является слишком слабым соперником для того, чтобы сделать какие-то выводы по моделированию игры в стартовом матче чемпионата Европы. Хотя мы понимали, что Румыния тоже будет закрываться. Однако румыны – это не сборная Молдовы, что мы в понедельничном матче и увидели.

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И я уже не раз говорил, что как ты ни крути, а игровая дисциплина и порядок все же в большей степени бьет класс. А если этого класса нет, то все в игре выравнивается и побеждает та команда, которая больше выполняет тренерские требования. В нынешней сборной Румынии мне известна только фамилия ее капитана, больше из футболистов «Триколор» никого не знаю. А вот румынская «молодежка» – неплохая была в прошлом году команда. Сейчас это поколение игроков пытается заявить о себе и в национальной сборной, но пока в этом процессе продолжается переходный этап. Но как бы там ни было, а румыны доказали действенность своего стиля. В румынской команде я увидел «Александрию» той поры, когда я работал в ней главным тренером.

– В чем видите параллели?

– В первую очередь, это организация игры в защите. Потому что для меня фундамент командной игры – это именно построение обороны, направленное на сохранение ворот в неприкосновенности. Впрочем, это отнюдь не означает, что мы должны держать глубину обороны. Нет. Нужно правильно использовать три варианта обороны: это глубина, средняя зона и, конечно же, прессинг. И вот в первые двадцать минут матча в Мюнхене сборная Румынии показала, как правильно играть при глубине обороны, когда инициатива была полностью отдана украинской команде. И когда комментатор во время трансляции в середине первого тайма сказал, что по статистике количество передач нашей сборной почти в четыре раза превышает аналогичный показатель румын, я было подумал: «Неужели в футболе роль играют только передачи?!». Да, конечно, контроль мяча – это здорово, но если возвращаться к мюнхенскому поединку, то у нас ни одного момента не было. И когда я увидел, что после двух фланговых передач Конопли только один Довбик находился возле ворот, а при этом ни Судакова, ни Мудрика, ни Шапаренко не было рядом, то для меня это было странно.

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Как тут не вспомнить матч-открытие между сборными Германии и Шотландии, когда в первые двадцать минут в штрафной площадке британцев гостило пять игроков команды хозяев? Стоит ли тогда удивляться, что немцы буквально снесли Шотландию. Это было сделано за счет того, что «включения» были за спины защитников и в те зоны, откуда забиваются мячи. Повторюсь: да, контроль мяча – это действительно красиво, но самое главное заключается не в этом. Если идут фланговые передачи к чужим воротам, а никого из игроков сборной Украины в штрафной зоне нет, то как вы можете забивать?! Как вообще можно при таких условиях создать моменты? Контроль мяча без завершающих ударов – утопия для футбола.

– Вы упомянули об игроках среднего звена, от которых в матче с румынами ожидали значительно более эффективной игры ...

– Судаков слишком часто злоупотреблял индивидуальной игрой. Были ситуации, в которых нужно было отдавать передачи, а он с этим явно затягивал. У Мудрика было тоже самое. В одном из характерных эпизодов его прессинговали, «накрывали» сразу несколько игроков, поэтому Михаилу стоило отпасовать партнеру под ударную позицию – в частности, Степаненко. Но всего этого не было, люди просто играли на себя. Этому, честно говоря, я очень удивился. И вскоре наша сборная получила гол, после чего, как всегда, попали под психологический пресс. Возникла растерянность и было видно, что футболисты не знают, что делать. Началась хаотичная беготня вперед с открыванием, что ни к чему не привело. А вот у румын все получилось наоборот: появилась уверенность, после чего нам забили второй мяч, а затем на кураже и третий.

– Как оцениваете действия голкипера Андрея Лунина в этом матче?

– К большому сожалению, во втором пропущенном мяче он нас не выручил. И в случае с первым во время выполнения передачи наш вратарь ошибся. А третий гол – это вообще. Два румынских футболиста разыгрывают «стандарт», а у нас только один игрок выбегает. Почему не выбегал второй?! Как такое может быть? Я не понимаю. Не надо, чтобы сразу два игрока выдвигались на фланг. Румыны берут и на замахе спокойно убирают Шапаренко, идет передача с фланга – и получаем третий гол. Это просто ужас. Для меня, впрочем, как и для всех людей, кто поддерживает сборную Украины, это было что-то вроде удара под дых. Если в двух следующих матчах – со Словакией и Бельгией будет такая же игра, то тогда о чем мы можем говорить?

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– В чем видите основную причину стартового фиаско?

– В действиях соперника я увидел игровую дисциплину, порядок и заряженность на борьбу. А вот у наших футболистов, мне кажется, присутствовала скованность. Они выходили перед игрой – и это было заметно. Я не думаю, что была какая-то самоуверенность. И хотя в начале матча была активность в атаке, но до обострения дело так и не доходило. Возможно, определенный отпечаток на футболистов сборной Украины наложил избыток информации относительно их трансферных сумм. Как по мне, слишком сильно раздули уровень наших игроков – в частности, таких как Судаков, Шапаренко. Эти суммы заоблачные. В то же время мало кому известные румыны всех сине-желтых звезд просто «перекусили». Еще раз говорю: в исполнении сборной Румынии увидел «Александрию» лучших времен.

– Каким вам видится дальнейший ход событий в нашей группе?

– После очередной сенсации, которой стала победа Словакии над Бельгией, ситуация в группе в следующих матчах может обостриться так, что станет трудно прогнозируемой. И все же я надеюсь, что горький урок от Румынии заставит сборную Украины сделать серьезные выводы и два заключительных поединка она проведет на максимуме своих возможностей.

Ранее Луческу рассказал, почему Румыния разгромила Украину и назвал антигероя матча.