Незаметная легенда. Оливье Жиру установил два рекорда сборной Франции

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру установил два рекорда для национальной команды страны.

Форвард вышел на поле на 90-й минуте встречи против Австрии (1:0). Для него это уже седьмой крупный турнир со сборной Франции – четыре континентальных первенства и три чемпионата мира.

Ранее за «Ле бле» на семи крупных турнирах играли лишь Лилиан Тюрам, Тьерри Анри и Уго Льорис.

На момент выхода на поле Оливье было 37 лет и 261 день. Он стал самым возрастным игроком, выступавшим за Францию на крупных турнирах. Ранее рекорд принадлежал вратарю Стиву Манданда (37 лет и 247 дней).

7 - Major tournaments (World Cup + EURO) played with France: Lilian Thuram Thierry Henry Hugo Lloris Olivier Giroud 🆕 Eternal. #AUTFRA pic.twitter.com/CkdDWSZ7hO

🔴 Olivier Giroud (37 ans et 261 jours) devient le joueur le plus âgé à évoluer avec les Bleus en tournoi majeur, devant Steve Mandanda (37 ans et 247 jours) ! 🇫🇷. .



🗞️ @Statsdufoot pic.twitter.com/I0ra02d32f