Мадридский Реал – рекордсмен по количеству выходов в 1/4 финала ЛЧ

«Реал» Мадрид обыграл «Атлетико» по сумме двух встреч (2:2, пен. 4:2) и установил рекорд по количеству выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов (40).

12 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Атлетико» и «Реал». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0, но по сумме двух матчей и серии пенальти «сливочные» вышли в 1/4 финала турнира.

На втором месте по количеству выходов в четвертьфинал еврокубка расположилась «Бавария» (34), а на третьем – «Барселона» (24).

В 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти встретятся с лондонским «Арсеналом.