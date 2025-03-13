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  4. Мадридский Реал – рекордсмен по количеству выходов в 1/4 финала ЛЧ
Лига чемпионов
13 марта 2025, 19:49 |
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0

Мадридский Реал – рекордсмен по количеству выходов в 1/4 финала ЛЧ

«Сливочные» на выезде обыграли «матрасников» в серии пенальти

13 марта 2025, 19:49 |
130
0
Мадридский Реал – рекордсмен по количеству выходов в 1/4 финала ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» Мадрид обыграл «Атлетико» по сумме двух встреч (2:2, пен. 4:2) и установил рекорд по количеству выходил в четвертьфинал Лиги чемпионов (40).

12 марта состоялась вторая игра 1/8 финала ЛЧ между командами «Атлетико» и «Реал». Игра завершилась победой хозяев со счетом 1:0, но по сумме двух матчей и серии пенальти «сливочные» вышли в 1/4 финала турнира.

На втором месте по количеству выходов в четвертьфинал еврокубка расположилась «Бавария» (34), а на третьем – «Барселона» (24).

В 1/4 финала Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти встретятся с лондонским «Арсеналом.

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Реал Мадрид статистика рекорд
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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