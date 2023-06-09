Металлург Зп

В субботу, 10 июня, во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. На стадионе «Украина» встретятся запорожский «Металлург» и ровненский «Верес». Начало матча назначено на 17:00.

«Металлург» по итогам сезона в Первой лиге занял четвертое место. Запорожцы завершили чемпионат двумя минимальными победами над конкурентами за право играть в плей-офф (львовские «Карпаты» и «Эпицентр» из Каменца-Подольского) и ничьей с тернопольской «Нивой».

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«Верес» к заключительному туру УПЛ подошел на 14-м месте, имея в активе 28 очков. В нем подопечные Юрия Вирта победили «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области со счетом 1:0. Однако это не помогло, так как конкуренты также набрали очки. В итоге и «Верес», и «Ингулец» закончили сезон в зоне переходных матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлург» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.