Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург – Верес. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ
Чемпионат Украины
Металлург Зп
10.06.2023 17:00 - : -
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 июня 2023, 19:05 |
298
0

Металлург – Верес. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ

Следите за текстовой трансляцией первого матча плей-офф УПЛ

09 июня 2023, 19:05 |
298
0
Металлург – Верес. Текстовая трансляция матча плей-офф УПЛ
УПЛ

В субботу, 10 июня, во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. На стадионе «Украина» встретятся запорожский «Металлург» и ровненский «Верес». Начало матча назначено на 17:00.

«Металлург» по итогам сезона в Первой лиге занял четвертое место. Запорожцы завершили чемпионат двумя минимальными победами над конкурентами за право играть в плей-офф (львовские «Карпаты» и «Эпицентр» из Каменца-Подольского) и ничьей с тернопольской «Нивой».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Верес» к заключительному туру УПЛ подошел на 14-м месте, имея в активе 28 очков. В нем подопечные Юрия Вирта победили «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области со счетом 1:0. Однако это не помогло, так как конкуренты также набрали очки. В итоге и «Верес», и «Ингулец» закончили сезон в зоне переходных матчей.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Металлург» – «Верес», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Металлург – Верес. Прогноз и анонс на матч плей-офф УПЛ
Стали известны трансляторы матчей плей-офф за право участия в УПЛ
Вторая лига сильнее. Хуст обыграл ФСК Мариуполь и повысился в классе
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлург - Верес текстовая трансляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Теннис | 08 июня 2023, 21:59 6
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира
Свёнтек вышла в финал Ролан Гаррос, сохранив статус 1-й ракетки мира

Польская теннисистка будет защищать прошлогодний титул

Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера
Футбол | 09 июня 2023, 16:51 9
Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера
Йовичевич находится в Хорватии. Подтвердил СМИ свой уход из Шахтера

Тренер не хочет комментировать ситуацию

Старт во Второй лиге. Десна рассматривает возможность возвращения в футбол
Футбол | 09.06.2023, 18:28
Старт во Второй лиге. Десна рассматривает возможность возвращения в футбол
Старт во Второй лиге. Десна рассматривает возможность возвращения в футбол
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Футбол | 09.06.2023, 08:18
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Не забыл и себя любимого. Ибрагимович составил сборную экс-одноклубников
Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Футбол | 08.06.2023, 20:29
Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Стало известно, кто будет тренировать Металлист в Первой лиге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала Ролан Гаррос у мужчин
08.06.2023, 00:55
Теннис
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
Непростая победа. Украина справилась с Албанией и вышла в 1/8 финала ЧМ
08.06.2023, 23:00 6
Другие виды
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
Раскрыта причина любви Соболенко к лукашенко
09.06.2023, 09:56 4
Теннис
Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве
Контракт подписан. У луганской Зари будет новое место базирования в Киеве
07.06.2023, 20:23 2
Футбол
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
ФОТО. Поездом и самолетом. Сборная Украины прибыла в Бремен за 23 часа
08.06.2023, 21:15 7
Футбол
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/2 финала Ролан Гаррос
07.06.2023, 16:45
Теннис
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
Источник: Шахтер не сообщил Йовичевичу про увольнение, команда недовольна
08.06.2023, 17:29 25
Футбол
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
Источник: Решение о разрыве контракта с Йовичевичем принял Ахметов
08.06.2023, 12:11 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности