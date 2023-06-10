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Чемпионат Украины
Металлург Зп
10.06.2023 17:00 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 18:52 | Обновлено 10 июня 2023, 19:37
3157
22

Металлург обыграл Верес. Запорожцы приблизились к УПЛ

Команда Владимира Никитина воспользовалась ранним удалением в составе оппонента

10 июня 2023, 18:52 | Обновлено 10 июня 2023, 19:37
3157
22
Металлург обыграл Верес. Запорожцы приблизились к УПЛ
МФК «Металург»

Запорожье в этом сезоне получило шанс снова иметь команду в «элитном» дивизионе чемпионата Украины. МФК «Металлург», от которого перед началом сезона никто не ожидал высоких результатов, сначала вышел в финальную часть чемпионата в Первой лиге, а по ее итогам завоевал право побороться за место в УПЛ: «Металлург» занял четвертое место. Команду возглавляет бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин. Работа главным тренером «Металлурга» - первая в его карьере. До прихода в запорожский клуб он много лет работал в юношеских и молодежных командах луганской «Зари».

«Верес» после хорошего начала сезона в УПЛ выдал 11-матчевую беспроигрышную серию и почти весь сезон провел в борьбе за выживание. Прямого вылета ровненской команде удалось избежать, а вот участия в переходных матчах – нет. Не помогла даже победа в последнем туре чемпионата над «Ингульцом». Конкуренты также набрали очки, оставив подопечных Юрия Вирта на 13-м месте. Неудивительно, что кресло под наставником «Вереса» зашаталось. Появились разговоры о возможном увольнении Вирта, однако президент «Вереса» Игорь Надеин заявил, что вопрос о том, кто будет главным тренером, еще не решен. К слову, футболисты «Вереса» на матч против «Металлурга» вышли в футболках в поддержку Юрия Вирта.

Первый матч плей-офф, который состоялся во Львове, начался с активных действия игроков «Вереса». На первых минутах ровенчане практически не отдавали мяч соперникам. Уже на четвертой минуте они имели возможность забить гол: запорожцы сфолили у своей штрафной площадки, Клец выполнил штрафной удар приблизительно с 17-18 метров – мяч пролетел над перекладиной.

На 5-й минуте произошло событие, которое значительно повлияло на ход событий в первом тайме, да и в матче в целом. Сидоров с мячом мчался к воротам «Вереса», Вовченко пытался выбить его в подкате, но попал по ногам нападающего «Металлурга», который был уже возле штрафной площадки. Арбитр без колебаний удалил защитника «Вереса».

После этого подопечные Юрия Вирта вынуждены были действовать вторым номером. Команда сосредоточилась на обороне, отдав инициативу «Металлургу». Однако на 13-й минуте именно «Верес» мог открыть счет в матче. Пасич пробил из-за пределов штрафного площадки, Байда отбил мяч, а первым на добивании был Близниченко. После его удара Полевой спас «Металлург», выбив мяч с линии ворот

Запорожцы довольно долго привыкали к своему численному преимуществу. Моментов они почти не создавали, да и вообще складывалось впечатление, что команды играют в равных составах. Футболисты действовали в низком темпе. «Верес» вынужденно почти не думал об атаках, а вот «Металлург» атаковал медленно, будто боясь нарваться на контратаку.

Но все же на 29-й минуте запорожцы смогли забить гол. Игрок «Вереса» потерял мяч у центральной линии поля, Сидоров по правому флангу на скорости дошел до штрафной площадки, сделал передачу в центр на Сада, который точно пробил в нижний угол ворот.

На последних минутах первой половины встречи «Верес» мог сравнять счет. Пасич чуть ли не от центральной линии поля отдал точную передачу на Гайдучика, тот принял мяч в районе 11-метровой отметке и пробил – Найда спас «Металлург»!

Во втором тайме «Верес» играл агрессивнее. Конечно, отсутствие одного игрока сказывалось, тем не менее подопечные Вирта активно действовали в атаке, заставляя футболистов «Металлурга» большую часть времени обороняться. Однако до голевых моментов дело не доходило. Команды обменивались полумоментами. Запорожцы довольно уверенно защищались и провели несколько неплохих контратак.

В последние 15 минут матча команды практически перестали играть. Футболисты «Вереса», действуя в меньшинстве почти весь поединок, устали, а футболисты «Металлурга» не хотели рисковать, чтобы не упустить победу.

Запорожцы благодаря раннему удалению в составе оппонента одержали минимальную победу. Эпизодами команда демонстрировала довольно хороший футбол и в целом оставила положительное впечатление. Как сегодня мог сыграть «Верес», мы увидели на первых минутах матча. Ровенчане вышли на поле с серьезным настроем на победу, но удаление сломало все планы. Перед ответным матчем «Верес» остался без двух основных защитников: Курко, получивший в матче последнего тура УПЛ красную карточку за неспортивное поведение, пропустит и следующий поединок. Не будет играть в Ровно и Вовченко, удаленный сегодня.

Ответный поединок состоится 14 июня в Ровно. Начало назначено на 13:00.

Украинская Премьер-лига. Переходные матчи. Первая игра.

«Металлург» – «Верес» – 1:0

Сад (29)

Шалфеев (47), Сад (49) - Маткобожик (32), А.Близниченко (90+2).

Вовченко (5)

«Металлург»: Байда, Сокол, Векляк, Басов, Полевой, Крапивный, Сейтхалилов (Палюх, 74), Шалфеев (Дворовенко, 90+3), Сад (Снежко, 74), Белоцерковец (Могильный, 78), Сидоров.

«Верес»: Когут, Балан, Маткобожик, Вовченко, Гагун, Клец (Лебеденко, 51), Кучеров, А.Близниченко, С.Шарай (В.Шарай, 78), Г.Пасич, Гайдучик (Шестаков, 64).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Стадион: «Украина» (Львов).

МЕТАЛЛУРГ – ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига переходные матчи Металлург - Верес отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Airwolf77
УгПЛ показывает свой уровень! Ингулец и Вереск долой в пердив!
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+2
Zanregent
Ну и где те которые говорили что Верес вынесет Металлург минимум 3:0 ?)) Металлург очень неплохо играет,просто то что спонсора у команды нет,это да
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+2
Показать Скрыть 3 ответа
dudigo78
дуже несподівано, але тим цікавішим має бути матч-відповідь. Верес навіть незважаючи на те, що грав увесь матч вдесятьох показав дуже низький рівень футболу. якщо так зіграють і в себе вдома, то реально вилетять в пердив
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+2
Maks KROT
Металлург симпатичная команда и пора ей в вышку ,ну нужно усиляться ну команда калется там с бюджетта города спонсируется сильно не усилится ,,может спонсоров нормальных найдут тогда будет норм  ,тренер у них норм Микитин больше 10 лет  кажется вторым  тренером в заре проработал. Да иигроков биографию посмотрел металурга многие играли в заре ю21 как раз в 20-21 году.
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+1
Springfield
10 на 11 и это ключевое.
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+1
Zanregent
Не знаю кто там Верес превозносил до небес но не скажу что это сильный клуб
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0
VAR
МЗ ничего не показал ну выиграл ,ну верес ещё хуже 
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0
romanchik.8409
Это не клубы 1 лиги сильнее..Это уровень УПЛ дно.. Наш максимум 12 клубов в УПЛ 
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0
Sunrise
И Верес не хочу чтоб вылетел и Владимиру Микитину симпатизирую. 
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0
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Александр Ад
повезло Мету...
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0
серж жорж
В Ровно будет ровно голов от всех команд .
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-1
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sahka1981
Можливо трішки не в тему...
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-4
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BekXan
Грали два ...щоб не матюкатися які не заслуговують обидва УПЛ..Це якісь убогі...
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-9
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