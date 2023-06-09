Металлург Зп

В субботу, 10 июня, на стадионе «Украина» во Львове состоится матч плей-офф за право играть в Украинской Премьер-лиге в следующем сезоне. В нем встретятся ровненский «Верес» и запорожский «Металлург». Начало матча запланировано на 17:00.

Металлург

В 2016 году Запорожье потеряло свой единственный профессиональный футбольный клуб – «Металлург», который из-за отказа владельцев продолжать финансирование канул в Лету. Через несколько месяцев за счет энтузиастов из аматорского клуба «Россо-Неро» была предпринята попытка спасти «Металлург». Однако этот коллектив продержался недолго, прекратив свое существование в июне 2018 года.

Сегодня Запорожье в профессиональном футболе Украины представляет муниципальный футбольный клуб «Металлург», который был создан 31 мая 2017 года. В своем первом сезоне (2018/2019) в профессиональном футболе запорожский клуб добился права участвовать в плей-офф за место в первой лиге. По сумме двух матчей «Металлург» проиграл «Агробизнесу» из Волочиска Хмельницкой области. Однако перед началом нового чемпионата запорожцам выпал шанс повыситься в классе, так как от участия в Первой лиге отказался киевский «Арсенал». Первый сезон в Первой лиге оказался неудачным: по итогам переходных матчей «Металлург» вернулся во Вторую лигу. Однако уже в следующем сезоне команда снова завоевала право играть в Первой лиге.

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Команду возглавляет бывший игрок сборной Украины Владимир Микитин. Работа главным тренером «Металлурга» - первая в его карьере. До прихода в запорожский клуб он много лет работал в юношеских и молодежных командах луганской «Зари».

«Металлург» по итогам сезона в Первой лиге занял четвертое место. Запорожцы завершили чемпионат двумя минимальными победами над конкурентами за право играть в плей-офф (львовские «Карпаты» и «Эпицентр» из Каменца-Подольского) и ничьей с тернопольской «Нивой».

Верес

Старт «Вереса» в сезоне 2022/2023 не предвещал беды для ровненского клуба. В первых одиннадцати турах команда чаще добивалась положительных результатов: пять побед, две ничьи и четыре поражения. Но потом произошел спад в игре и результатах. Итогом этого стала безвыигрышная серия, которая продолжалась 11 туров. Она закрепила подопечных Юрия Вирта в нижней части турнирной таблицы.

К заключительному туру чемпионата «Верес» подошел на 14-м месте, имея в активе 28 очков. В нем подопечные Юрия Вирта победили «Ингулец» из села Петрово Кировоградской области со счетом 1:0. Однако это не помогло, так как конкуренты также набрали очки. В итоге и «Верес», и «Ингулец» закончили сезон в зоне переходных матчей.

Негативные результаты команды стали причиной возникновения разговоров о смене главного тренера команды. В частности, появилась информация о том, что «Верес» согласовал контракт с Остапом Маркевичем, он должен возглавить команду со следующего сезона. В то же время президент «Вереса» Иван Надеин заявил, что вопрос о том, кто будет главным тренером еще не решен. Против назначения Остапа Маркевича выступили болельщики «Вереса», которые разместили соответствующий баннер во время матча с «Ингульцом».

Статистика матчей

В матче плей-офф во Львове команды впервые сыграют друг с другом.

Фемида

Главным арбитром матча будет 37-летний Юрий Иванов из Донецкой области, который на своем счету имеет уже 42 матча в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Виктор Нижник и Александр Жуков, а резервным арбитром выступит Владимир Новохатный.

На матче будет работать бригада VAR. Главным в ней будет Виктор Копиевский. Его помощником станет Владимир Володин.

Ориентировочные составы

«Металлург»: Байда, Сокол, Басов, Векляк, Полевой, Крапивный, Шалфеев, Сейтхалилов, Сад, Белоцерковец, Сидоров.

«Верес»: Когут, Гагун, Вовченко, Балан, Г. Пасич, Клец, Кучеров, В.Шарай, Лебеденко, А. Близниченко, Гайдучик.

Прогноз на противостояние

«Металлург» в сезоне-2022/2023 на своем поле провел в Первой лиге 11 игр: 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения. Запорожский клуб с 17 сентября 2022 года в статусе хозяев поля больше 1 гола за матч в Первой лиге не забивал – в 9 играх.

«Верес» в сезоне-2022/2023 в УПЛ в гостях провел 15 игр: 5 побед, 3 ничьи, 7 поражений. Безвыигрышная гостевая серия в УПЛ составляет 7 игр: 2 ничьи и 5 поражений.

Матч плей-офф априори должен быть напряженным и упорным. Обе команды постараются проявить свои лучшие качества. Наш прогноз на первый матч – ничья.

10 июня, суббота