10.06.2023 17:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига10 июня 2023, 23:45 |
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Металлург З – Верес – 1:0. Команда Первой лиги рвется в УПЛ. Обзор матча
Первый матч плей-офф
10 июня 2023, 23:45 |
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В первом переходном матче за право выступать в УПЛ команда Первой лиги Металлург Запорожье обыграла представителя элиты Верес со счетом 1:0.
Гости уже с 5-й минуты играли в меньшинстве.
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Металлург Зп).
5’
Семен Вовченко (Верес) получает красную карточку.
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