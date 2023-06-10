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Чемпионат Украины
Металлург Зп
10.06.2023 17:00 – FT 1 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 23:45 |
357
0

Металлург З – Верес – 1:0. Команда Первой лиги рвется в УПЛ. Обзор матча

Первый матч плей-офф

10 июня 2023, 23:45 |
357
0
Металлург З – Верес – 1:0. Команда Первой лиги рвется в УПЛ. Обзор матча
ФК Верес

В первом переходном матче за право выступать в УПЛ команда Первой лиги Металлург Запорожье обыграла представителя элиты Верес со счетом 1:0.

Гости уже с 5-й минуты играли в меньшинстве.

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Сад (Металлург Зп).
5’
Семен Вовченко (Верес) получает красную карточку.
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Источник Sport.ua
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