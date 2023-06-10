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  4. Юрий ВИРТ: «Не на такой результат рассчитывали. Удаление - вопросов нет»
Украина. Премьер лига
10 июня 2023, 21:11 | Обновлено 10 июня 2023, 21:12
1815
1

Юрий ВИРТ: «Не на такой результат рассчитывали. Удаление - вопросов нет»

Тренер оценил поражение в матче УПЛ

10 июня 2023, 21:11 | Обновлено 10 июня 2023, 21:12
1815
1
Юрий ВИРТ: «Не на такой результат рассчитывали. Удаление - вопросов нет»
ФК Верес. Юрий Вирт

Наставник «Вереса» Юрий Вирт оценил поражение 0:1 в первом переходном матче за право остаться в УПЛ против «Металлурга» Запорожье.

– Не на такой результат мы рассчитывали. Но с первых минут команда осталась вдесятером. Ошибка наших центральных защитников привела к удалению. На этот эпизод вопросов нет. Ребята отдали много сил. Хорошо защищались. После перерыва даже атаковали больше. Имели отличные моменты. У Николая Гайдучика был хороший шанс. Но не забили. Металлург создавал проблемы, но мы их решали. Ошибка на старте привела к такому результату.

Говорим об этом с футболистами. Надо в таких эпизодах играть до конца без подката, а дальше уж как выйдет. Потому что играть в меньшинстве почти весь матч – это большая фора для соперника. Мы даже вдесятером контролировали мяч. В полном составе было бы полегче. Это ошибка обоих центральных защитников. И я только что сказал Василию Курко, который пропускал эту игру из-за дисквалификации, что это и его вина. Он получил красную в предыдущей игре против Ингульца. Сегодня Василия Курко не хватало.

Остались без двух основных центрбеков. Вынужденно поменяли Дмитрия Клеца – у него проблема с ногой. Это проблема. Но нужно выходить и настраиваться на игру. Футболисты сейчас разочарованы и злы на себя. Мы сыграли только первый тайм противостояния. Будем готовиться к повторной игре. Нам нужно много усилий приложить, чтобы победить Металлург.

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Верес Ровно Юрий Вирт Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Верес
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Yanker8888888888
Юра прощай,Юра прости...
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