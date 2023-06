Японка, дисквалифицированная с парного Ролан Гаррос, выиграла финал микста

Японская теннисистка Мию Като, которую ранее дисквалифицировали с матча третьего раунда женского парного разряда, выиграла соревнования в миксте.

В финале парного смешанного разряда Мию Като и немец Тим Пютц обыграли Бьянку Андрееску из Канады и Майкла Винуса из Новой Зеландии.

Ролан Гаррос. Финала микста

Мию Като / Тим Пютц – Бьянка Андрееску / Майкл Винус – 4:6, 6:4, 10-6

Отметим, что Мию Като ранее дисквалифицировали с женского парного разряда за попадание мячом в болгерл. Руководитель судейского корпуса принял решение лишить ее призовых и очков, добытых в парном женском разряде. Из-за того, что действия японки посчитали непреднамеренными и случайными, было решено, что Като продолжит борьбу в миксте.

Като потеряла 21,5 тысяч евро за выход в третий раунд женского парного разряда, но получит 61 тысячу евро за победу в миксте.

👏 Kato and Puetz are your 2023 mixed doubles champions 🏆



#RolandGarros pic.twitter.com/lqtSxlEIhn