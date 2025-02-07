Экс-четвертая ракетка мира отложила возвращение в теннис из-за апендицита

Бывшая четвертая ракетка мира и чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску (Канада, WTA 130) отложила свой старт сезона.

Причина – аппендицит. Об этом 24-летняя канадская теннисистка сообщила в своих социальных сетях:

«Небольшие новости – тренировки шли так хорошо, и я очень ждала турнир в Мериде, который должен был стать моим первым турниром в сезоне 2025. Но неожиданно я начала испытывать резкую боль в животе, и это привело к срочной операции по удалению аппендицита.

Операция прошла без осложнений, и сейчас я на пути к выздоровлению. Планирую вернуться на корт к грунтовому сезону сильнее, чем когда-либо. Большое спасибо за поддержку – не терпится вернуться к соревнованиям!» – написала Бьянка.

Свой последний матч Андрееску провела в октябре 2024 года, когда уступила Кэти Бултер в четвертьфинале соревнований в Токио. В декабре Бьянка сообщила, что не сыграет на австралийской серии турниров из-за личных обстоятельств.