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  4. Экс-четвертая ракетка мира отложила возвращение в теннис из-за апендицита
WTA
07 февраля 2025, 06:57 |
240
0

Экс-четвертая ракетка мира отложила возвращение в теннис из-за апендицита

Бьянка Андрееску свой последний матч провела в октябре 2024 года

07 февраля 2025, 06:57 |
240
0
Экс-четвертая ракетка мира отложила возвращение в теннис из-за апендицита
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Бывшая четвертая ракетка мира и чемпионка US Open 2019 Бьянка Андрееску (Канада, WTA 130) отложила свой старт сезона.

Причина – аппендицит. Об этом 24-летняя канадская теннисистка сообщила в своих социальных сетях:

«Небольшие новости – тренировки шли так хорошо, и я очень ждала турнир в Мериде, который должен был стать моим первым турниром в сезоне 2025. Но неожиданно я начала испытывать резкую боль в животе, и это привело к срочной операции по удалению аппендицита.

Операция прошла без осложнений, и сейчас я на пути к выздоровлению. Планирую вернуться на корт к грунтовому сезону сильнее, чем когда-либо. Большое спасибо за поддержку – не терпится вернуться к соревнованиям!» – написала Бьянка.

Свой последний матч Андрееску провела в октябре 2024 года, когда уступила Кэти Бултер в четвертьфинале соревнований в Токио. В декабре Бьянка сообщила, что не сыграет на австралийской серии турниров из-за личных обстоятельств.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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