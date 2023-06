ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл

Японско-индонезийский дуэт Мию Като / Алдила Сутджиади в воскресенье был дисквалифицирован с матча третьего раунда женского парного разряда.

Во втором сете встречи против Сары Соррибес Тормо и Марии Боузковой (Испания/Чехия) Мию Като после розыгрыша выбила мяч на сторону подающих и случайно попала в болгерл. Соперницы сразу же спросили у судьи, означает ли это дисквалификацию, но что получили негативный ответ, так как японка сделала это не специально, а болгерл не получила травму.

Через несколько минут на корт вышли супервайзеры, которые поговорили с участниками матча. В итоге Мию Като и Алдилу Сутджиади сняли с матча, японка после этого плакала.

В понедельник стало известно, что Мию Като лишили всех призовых и очков за турнир.

Отметим, что в 2020-м за подобное нарушение с US Open был дисквалифицирован Новак Джокович.

Miyu Kato & Aldila Sutjiadi were disqualified from their Roland Garros doubles match



Kato hit a ball boy in the chest, but wasn’t hitting the ball in anger. The ball boy was crying



They were initially only given a warning, but were eventually defaultedpic.twitter.com/zymNJDKvo8