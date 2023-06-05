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  4. ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
Ролан Гаррос
05 июня 2023, 12:39 | Обновлено 05 июня 2023, 13:31
1574
3

ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл

Мию Като крупно не повезло

05 июня 2023, 12:39 | Обновлено 05 июня 2023, 13:31
1574
3
ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
Eurosport

Японско-индонезийский дуэт Мию Като / Алдила Сутджиади в воскресенье был дисквалифицирован с матча третьего раунда женского парного разряда.

Во втором сете встречи против Сары Соррибес Тормо и Марии Боузковой (Испания/Чехия) Мию Като после розыгрыша выбила мяч на сторону подающих и случайно попала в болгерл. Соперницы сразу же спросили у судьи, означает ли это дисквалификацию, но что получили негативный ответ, так как японка сделала это не специально, а болгерл не получила травму.

Через несколько минут на корт вышли супервайзеры, которые поговорили с участниками матча. В итоге Мию Като и Алдилу Сутджиади сняли с матча, японка после этого плакала.

В понедельник стало известно, что Мию Като лишили всех призовых и очков за турнир.

Отметим, что в 2020-м за подобное нарушение с US Open был дисквалифицирован Новак Джокович.

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Мию Като Алдила Сутджиади Сара Соррибес-Тормо Мария Боузкова Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Elis
Шкода не показали епізод самого влучання. Але загалом це правильні цінності - здоров'я людини завжди має бути вищим за гру, хоч як би японці не було прикро. Позбавляти всіх призових - ну не знаю... Значить вирішили, що могла відбити інакше, але не зробила цього. 
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+1
ptolemeus
Elis, у другому відео нижче показаний епізод влучання.
Тут дійсно можна сказати, що ситуація не була настільки страшною і що така драма вийшла тому що дівчинка розплакалася.
Але з іншого боку - я не розумію як професійний тенісист може отак взяти і зарядити м'ячем комусь у голову. Якщо ти хочеш повернути м'яч болбою/бойгьорл, то мабуть потрібно вдарити спокійніше і точніше. А якщо в тебе не вистачає скілів зробити нормальний удар, а не ліпити комусь у голову, то тобі нічого робити в професійному тенісі, і зокрема на найпрестижніших турнірах.
Хай іде і тренується.
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0
Standard
Ніякого криміналу на таке суворе покарання в діях тенісистки не бачу.
Якби так по голові м'ячем отримав хлопець - він би посміявся з усіма і розійшлися.Дівчинка попалася дуже вразлива і розревілася надовго.
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0
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