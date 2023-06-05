ВИДЕО. Теннисистку лишили очков и призовых за попадание мячом в болгерл
Мию Като крупно не повезло
Японско-индонезийский дуэт Мию Като / Алдила Сутджиади в воскресенье был дисквалифицирован с матча третьего раунда женского парного разряда.
Во втором сете встречи против Сары Соррибес Тормо и Марии Боузковой (Испания/Чехия) Мию Като после розыгрыша выбила мяч на сторону подающих и случайно попала в болгерл. Соперницы сразу же спросили у судьи, означает ли это дисквалификацию, но что получили негативный ответ, так как японка сделала это не специально, а болгерл не получила травму.
Через несколько минут на корт вышли супервайзеры, которые поговорили с участниками матча. В итоге Мию Като и Алдилу Сутджиади сняли с матча, японка после этого плакала.
В понедельник стало известно, что Мию Като лишили всех призовых и очков за турнир.
Отметим, что в 2020-м за подобное нарушение с US Open был дисквалифицирован Новак Джокович.
A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl ❌ pic.twitter.com/qaFHF8UpnT— Eurosport (@eurosport) June 4, 2023
Miyu Kato & Aldila Sutjiadi were disqualified from their Roland Garros doubles match— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 4, 2023
Kato hit a ball boy in the chest, but wasn’t hitting the ball in anger. The ball boy was crying
They were initially only given a warning, but were eventually defaultedpic.twitter.com/zymNJDKvo8
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Тут дійсно можна сказати, що ситуація не була настільки страшною і що така драма вийшла тому що дівчинка розплакалася.
Але з іншого боку - я не розумію як професійний тенісист може отак взяти і зарядити м'ячем комусь у голову. Якщо ти хочеш повернути м'яч болбою/бойгьорл, то мабуть потрібно вдарити спокійніше і точніше. А якщо в тебе не вистачає скілів зробити нормальний удар, а не ліпити комусь у голову, то тобі нічого робити в професійному тенісі, і зокрема на найпрестижніших турнірах.
Хай іде і тренується.
Якби так по голові м'ячем отримав хлопець - він би посміявся з усіма і розійшлися.Дівчинка попалася дуже вразлива і розревілася надовго.