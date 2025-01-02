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Испания
02 января 2025, 17:58 | Обновлено 02 января 2025, 19:09
1493
0

КУРТУА о календаре: «Я ему говорю – твой следующий отпуск будет в 2027»

Вратарь снова отметил большие нагрузки

02 января 2025, 17:58 | Обновлено 02 января 2025, 19:09
1493
0
КУРТУА о календаре: «Я ему говорю – твой следующий отпуск будет в 2027»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа снова дал понять, что недоволен текущим календарем матчей, при котором у игроков почти не остается времени на полноценный отдых.

«Недавно обсуждали эту тему с Феде Вальверде. Я ему говорю: ты понимаешь, что следующий твой отпуск полноценный будет в 2027 году? Подумай, как безумно это звучит», – сказал Куртуа.

Судя по всему, Куртуа говорит о том, что летом 2025 года будет Клубный чемпионат мира, а летом 2026 – ЧМ сборных в США, Канаде и Мексике.

Ранее бельгиец уже высказывался на тему количества матчей, поддержав недовольство Родри.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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