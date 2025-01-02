КУРТУА о календаре: «Я ему говорю – твой следующий отпуск будет в 2027»
Вратарь снова отметил большие нагрузки
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа снова дал понять, что недоволен текущим календарем матчей, при котором у игроков почти не остается времени на полноценный отдых.
«Недавно обсуждали эту тему с Феде Вальверде. Я ему говорю: ты понимаешь, что следующий твой отпуск полноценный будет в 2027 году? Подумай, как безумно это звучит», – сказал Куртуа.
Судя по всему, Куртуа говорит о том, что летом 2025 года будет Клубный чемпионат мира, а летом 2026 – ЧМ сборных в США, Канаде и Мексике.
Ранее бельгиец уже высказывался на тему количества матчей, поддержав недовольство Родри.
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