КУРТУА о календаре: «Я ему говорю – твой следующий отпуск будет в 2027»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа снова дал понять, что недоволен текущим календарем матчей, при котором у игроков почти не остается времени на полноценный отдых.

«Недавно обсуждали эту тему с Феде Вальверде. Я ему говорю: ты понимаешь, что следующий твой отпуск полноценный будет в 2027 году? Подумай, как безумно это звучит», – сказал Куртуа.

Судя по всему, Куртуа говорит о том, что летом 2025 года будет Клубный чемпионат мира, а летом 2026 – ЧМ сборных в США, Канаде и Мексике.

Ранее бельгиец уже высказывался на тему количества матчей, поддержав недовольство Родри.