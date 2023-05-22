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  4. С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-новому
Италия
22 мая 2023, 21:45 | Обновлено 22 мая 2023, 22:12
1298
1

С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-новому

В суде прошло еще одно слушание по делу о финансовых махинациях в клубе

22 мая 2023, 21:45 | Обновлено 22 мая 2023, 22:12
1298
1
С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-новому
ФК Ювентус

После нового слушания по делу о финансовых махинациях в Ювентусе Федеральный апелляционный суд принял решение:

  • Ювентус оштрафован на 10 очков в турнирной таблице Серии A.

Суд оправдал Павела Недведа, Паоло Гаримберти, Ассию Грациоли Веньер, Кейтлин Мэри Хьюз, Даниэлу Марилунго, Франческо Ронкальо и Энрико Веллано по предъявленным обвинениям

Ранее с Ювентуса было снято 15 очков, однако апеляционный суд отменил это решение до нового рассмотрения дела.

После нового решения о штрафе для «Юве» в 10 очков – «Лацио» со второго места гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов, а туринский клуб опустился на 7-ю позицию.

Новая турнирная таблица Серии A

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Источник Джанлука Ди Марцио
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