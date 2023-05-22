С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-новому
В суде прошло еще одно слушание по делу о финансовых махинациях в клубе
После нового слушания по делу о финансовых махинациях в Ювентусе Федеральный апелляционный суд принял решение:
- Ювентус оштрафован на 10 очков в турнирной таблице Серии A.
Суд оправдал Павела Недведа, Паоло Гаримберти, Ассию Грациоли Веньер, Кейтлин Мэри Хьюз, Даниэлу Марилунго, Франческо Ронкальо и Энрико Веллано по предъявленным обвинениям
Ранее с Ювентуса было снято 15 очков, однако апеляционный суд отменил это решение до нового рассмотрения дела.
После нового решения о штрафе для «Юве» в 10 очков – «Лацио» со второго места гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов, а туринский клуб опустился на 7-ю позицию.
Новая турнирная таблица Серии A
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