С Ювентуса снято 10 очков в Серии A. Новый суд решил по-новому

После нового слушания по делу о финансовых махинациях в Ювентусе Федеральный апелляционный суд принял решение:

Ювентус оштрафован на 10 очков в турнирной таблице Серии A.

Суд оправдал Павела Недведа, Паоло Гаримберти, Ассию Грациоли Веньер, Кейтлин Мэри Хьюз, Даниэлу Марилунго, Франческо Ронкальо и Энрико Веллано по предъявленным обвинениям

Ранее с Ювентуса было снято 15 очков, однако апеляционный суд отменил это решение до нового рассмотрения дела.

После нового решения о штрафе для «Юве» в 10 очков – «Лацио» со второго места гарантировал себе путевку в Лигу чемпионов, а туринский клуб опустился на 7-ю позицию.

Новая турнирная таблица Серии A