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  4. Ярмоленко признался, планирует ли завершить карьеру после Евро-2024
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 11:51 |
604
3

Ярмоленко признался, планирует ли завершить карьеру после Евро-2024

Пока вингер «Динамо» не готов вешать бутсы на гвоздь

07 мая 2024, 11:51 |
604
3
Ярмоленко признался, планирует ли завершить карьеру после Евро-2024
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, планирует ли он после Евро-2024 завершить футбольную карьеру.

«Пока таких планов у меня нет. Когда я почувствую, что нет желания и здоровья играть, тогда и закончу. Пока об этом не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждого матча и каждой тренировки. Каждый день просыпаюсь и жду тренировки, как это было в 20 лет», – рассказал Ярмоленко.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» во всех турнирах 18 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее Ярмоленко отпраздновал большой юбилей в клубной карьере.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига завершение карьеры чемпионат Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 3
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FunnyCat_____
как же макеевских птушников все таки коробит от Андрея
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0
vazazh
ОН нижче, чим назвали мурдика.
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-1
vazazh
Бабки не смердять (його кредо). Тому можна далі сачкувати, але бабулі пливуть. Не дай боже Ребро візьме його на ЕВРО-2024. Ох, як всі пошкодують.
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-1
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