Ярмоленко признался, планирует ли завершить карьеру после Евро-2024
Пока вингер «Динамо» не готов вешать бутсы на гвоздь
Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, планирует ли он после Евро-2024 завершить футбольную карьеру.
«Пока таких планов у меня нет. Когда я почувствую, что нет желания и здоровья играть, тогда и закончу. Пока об этом не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждого матча и каждой тренировки. Каждый день просыпаюсь и жду тренировки, как это было в 20 лет», – рассказал Ярмоленко.
В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» во всех турнирах 18 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.
Ранее Ярмоленко отпраздновал большой юбилей в клубной карьере.
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