Ярмоленко признался, планирует ли завершить карьеру после Евро-2024

Лидер «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал, планирует ли он после Евро-2024 завершить футбольную карьеру.

«Пока таких планов у меня нет. Когда я почувствую, что нет желания и здоровья играть, тогда и закончу. Пока об этом не думаю. Сейчас я получаю удовольствие от каждого матча и каждой тренировки. Каждый день просыпаюсь и жду тренировки, как это было в 20 лет», – рассказал Ярмоленко.

В этом сезоне Ярмоленко провел за «Динамо» во всех турнирах 18 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных передачи.

Ранее Ярмоленко отпраздновал большой юбилей в клубной карьере.