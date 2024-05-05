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  4. Ярмоленко отпраздновал большой юбилей в клубной карьере
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 21:38 | Обновлено 05 мая 2024, 21:45
698
0

Ярмоленко отпраздновал большой юбилей в клубной карьере

34-летний хавбек киевлян провел 500-й матч за клуб

05 мая 2024, 21:38 | Обновлено 05 мая 2024, 21:45
698
0
Ярмоленко отпраздновал большой юбилей в клубной карьере
ФК Динамо

Поединок с «Колосом» (5:0) стал 500-м в клубной карьере 34-летнего полузащитника киевлян Андрея Ярмоленко. 359 раз он выходил на поле за «Динамо», 86 – за английский «Вест Хэм», 28 – за эмиратский «Аль-Айн», 26 – за немецкую «Боруссию» из Дортмунда и 1 – за черниговскую «Десну». 350 матчей Ярмоленко провел в национальных чемпионатах, 96 – в еврокубках, 40 – в национальных Кубках и 14 – в национальных Суперкубках и Кубках лиги.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

500 матчей в клубной карьере Андрея Ярмоленко

Сезон

Клуб

НЧ

НК

НСК

ЕК

Всего

2006/07

Десна

-

1

-

-

1

2007/08

Динамо

1

-

-

-

1

2008/09

Динамо

10

3

1

-

14

2009/10

Динамо

28

2

1

6

37

2010/11

Динамо

26

5

-

16

47

2011/12

Динамо

28

1

1

10

40

2012/13

Динамо

27

1

-

12

40

2013/14

Динамо

26

4

-

9

39

2014/15

Динамо

26

5

1

11

43

2015/16

Динамо

23

3

1

7

34

2016/17

Динамо

28

3

-

5

36

2017/18

Динамо

5

-

1

4

10

Боруссия Д

18

2

-

6

26

2018/19

Вест Хэм

9

-

1

-

10

2019/20

Вест Хэм

23

-

-

-

23

2020/21

Вест Хэм

15

3

3

-

21

2021/22

Вест Хэм

19

2

3

8

32

2022/23

Аль-Айн

23

4

1

-

28

2023/24

Динамо

15

1

-

2

18

Итого

350

40

14

96

500

НЧ - национальные чемпионаты; НК - национальные Кубки; НСК - национальные Суперкубки и Кубки лиги; ЕК - еврокубки.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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