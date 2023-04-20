Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A

Туринскому клубу «Ювентус» вернули 15 очков, которые были сняты за финансовые нарушения.

В турнирной таблице итальянской Серии А туринский клуб теперь занимает 3-е место (59 очков), позади «Наполи» (75) и «Лацио» (61).

Гарантийная коллегия CONI приняла решение о том, что Старой синьоре очки должны быть возвращены до пересмотра дела. Дело передано обратно в апелляционный суд. Санкции пока не полностью сняты, а приостановлены до рассмотрения по существу.

Туринский клуб имеет 59 очков (18 побед, 5 ничьих и 7 поражений) и поднялся на третье место в Серии А.

Решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков было принято 20 января из-за нарушения клубом финансовых правил.

Турнирная таблица чемпионата Италии (после 30 туров)