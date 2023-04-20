Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Дело о финансовых нарушениях передано обратно в апелляционный суд
Туринскому клубу «Ювентус» вернули 15 очков, которые были сняты за финансовые нарушения.
В турнирной таблице итальянской Серии А туринский клуб теперь занимает 3-е место (59 очков), позади «Наполи» (75) и «Лацио» (61).
Гарантийная коллегия CONI приняла решение о том, что Старой синьоре очки должны быть возвращены до пересмотра дела. Дело передано обратно в апелляционный суд. Санкции пока не полностью сняты, а приостановлены до рассмотрения по существу.
Туринский клуб имеет 59 очков (18 побед, 5 ничьих и 7 поражений) и поднялся на третье место в Серии А.
Решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков было принято 20 января из-за нарушения клубом финансовых правил.
Турнирная таблица чемпионата Италии (после 30 туров)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда украинского тренера сражается за титул
Команды сыграют в словацкой Трнаве
Как будто выиграли Антиералаш в карточной игре Кинг.
Опять мафия мутит, Ювентус набрал ход и был готов даже с штрафом войти в четверку, но как только у него разладилось, вступили в ход адвокаты.