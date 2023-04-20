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Италия
20 апреля 2023, 19:50 | Обновлено 20 апреля 2023, 20:42
4658
6

Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A

Дело о финансовых нарушениях передано обратно в апелляционный суд

20 апреля 2023, 19:50 | Обновлено 20 апреля 2023, 20:42
4658
6
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринскому клубу «Ювентус» вернули 15 очков, которые были сняты за финансовые нарушения.

В турнирной таблице итальянской Серии А туринский клуб теперь занимает 3-е место (59 очков), позади «Наполи» (75) и «Лацио» (61).

Гарантийная коллегия CONI приняла решение о том, что Старой синьоре очки должны быть возвращены до пересмотра дела. Дело передано обратно в апелляционный суд. Санкции пока не полностью сняты, а приостановлены до рассмотрения по существу.

Туринский клуб имеет 59 очков (18 побед, 5 ничьих и 7 поражений) и поднялся на третье место в Серии А.

Решение о снятии с «Ювентуса» 15 очков было принято 20 января из-за нарушения клубом финансовых правил.

Турнирная таблица чемпионата Италии (после 30 туров)

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу штрафы
Источник Corriere dello Sport
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Springfield
Вот это номер! 
Как будто выиграли Антиералаш в карточной игре Кинг.
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+3
Octopus
Милан взгрустнул, выпав из зоны ЛЧ.
Опять мафия мутит, Ювентус набрал ход и был готов даже с штрафом войти в четверку, но как только у него разладилось, вступили в ход адвокаты.
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+2
Владислав Антонов
Моуріньо від цього точно не в захваті. А от Лаціо все одно на 90% в ЛЧ. 
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+1
stalevar1250
С фига ли!? Снова занесли куда следует, мафия бессмертна, ахрренеть 
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+1
Trollface
Старой сеньоре вернули очки. 
Ответить
0
VBOLYUVALNIK
Ось тепер точно погано буде якщо Мілан або Інтер виграють ЛЧ
Ответить
0
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