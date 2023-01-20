С Ювентуса снимают 15 очков в Серии A. Туринский клуб подаст апелляцию

Туринский «Ювентус» оштрафован снятием 15 очков в Серии А.

Причиной являются финансовые махинации клуба. В туринском клубе сообщили, что планируют подать апелляцию.

Дело рассматривалось спортивными судебными инстанции в отношении «Ювентуса» и еще 8 клубов.

Однако все остальные клубы были оправданы: «Сампдория», «Эмполи», «Дженоа», «Парма», «Пиза», «Пескара», «Про Верчелли», «Новара».

В деле также замешаны 52 руководителей различных клубов, в том числе Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене, Фабио Паратичи и Джанлука Керубини.

Прокурор запросил снятие 9 очков штрафа для «Ювентуса», а также 16 месяцев запрета любой деятельности для Аньелли, 20 месяцев и 10 дней для Паратичи, 10 месяцев для Керубини, 12 месяцев для всех остальных директоров клубов.

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Официальное решение судебных органов Италии:

С «Ювентуса» сняты 15 очков в турнирной таблице.

Санкции касаются только «Ювентуса» и его менеджеров, остальные клубы оправданы.

Выданы запреты на футбольную деятельность: на 2,5 года для Паратичи, 2 года для Аньелли и Арривабене, 1 год 4 месяца для Керубини и 8 месяцев для Недведа.