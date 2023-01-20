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  4. С Ювентуса снимают 15 очков в Серии A. Туринский клуб подаст апелляцию
Италия
20 января 2023, 22:32 | Обновлено 20 января 2023, 23:30
4446
11

С Ювентуса снимают 15 очков в Серии A. Туринский клуб подаст апелляцию

Причиной являются финансовые махинации туринского клуба

20 января 2023, 22:32 | Обновлено 20 января 2023, 23:30
4446
11
С Ювентуса снимают 15 очков в Серии A. Туринский клуб подаст апелляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

Туринский «Ювентус» оштрафован снятием 15 очков в Серии А.

Причиной являются финансовые махинации клуба. В туринском клубе сообщили, что планируют подать апелляцию.

Дело рассматривалось спортивными судебными инстанции в отношении «Ювентуса» и еще 8 клубов.

Однако все остальные клубы были оправданы: «Сампдория», «Эмполи», «Дженоа», «Парма», «Пиза», «Пескара», «Про Верчелли», «Новара».

В деле также замешаны 52 руководителей различных клубов, в том числе Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене, Фабио Паратичи и Джанлука Керубини.

Прокурор запросил снятие 9 очков штрафа для «Ювентуса», а также 16 месяцев запрета любой деятельности для Аньелли, 20 месяцев и 10 дней для Паратичи, 10 месяцев для Керубини, 12 месяцев для всех остальных директоров клубов.

Официальное решение судебных органов Италии:

С «Ювентуса» сняты 15 очков в турнирной таблице.

Санкции касаются только «Ювентуса» и его менеджеров, остальные клубы оправданы.

Выданы запреты на футбольную деятельность: на 2,5 года для Паратичи, 2 года для Аньелли и Арривабене, 1 год 4 месяца для Керубини и 8 месяцев для Недведа.

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Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу коррупция финансы штрафы Андреа Аньелли Павел Недвед Маурицио Арривабене Джанлука Керубини Фабио Паратичи
Источник Джанлука Ди Марцио
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Комментарии 12
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ass36
На Ювентус постоянно репрессии там что команд в Серии А больше нет все мутят по черному но отвечает только Ювентус это у них громоотвод какой-то. 
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+2
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Remark
Шо, опять? (как в мультике).
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+1
AndiM
Якби в Україні були нормальні правоохоронні органи, то шактьор вже раза три був би довічно дискваліфікований.
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0
andre_lui
Старая сеньора опять за старое. Недведу меньше дали, все же имидж у него хороший ...
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0
Макс Максов
Все в цьому світі циклічно) Далі мабуть серія Б і трансфер Буффона з Парми...
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0
pol-55
А та італоСім*я що злиняла в Тотем,що не при ділах?
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0
Remark
Я только одного не понял - столько клубов учувствовало в махинациях, а наказали только Ювэ.
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0
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Alex AS
ого
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0
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