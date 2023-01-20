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Италия
20 января 2023, 22:56 | Обновлено 20 января 2023, 23:03
1491
0

Недвед и Аньелли получили запрет на занятие футбольной деятельностью

Также запрет выдан для Маурицио Арривабене, Фабио Паратичи и Джанлуки Керубини

20 января 2023, 22:56 | Обновлено 20 января 2023, 23:03
1491
0
Недвед и Аньелли получили запрет на занятие футбольной деятельностью
gianlucadimarzio.com

Несколько менеджеров туринского «Ювентуса» получили запрет на занятие футбольной деятельностью на различные сроки. Клуб также оштрафован снятием 15 очков в Серии А.

В деле о финансовых махинациях замешаны Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене, Фабио Паратичи и Джанлука Керубини.

Прокурор запросил снятие 9 очков штрафа для «Ювентуса», а также 16 месяцев запрета любой деятельности для Аньелли, 20 месяцев и 10 дней для Паратичи, 10 месяцев для Керубини, 12 месяцев для всех остальных директоров клубов.

Выданы запреты на футбольную деятельность: на 2,5 года для Паратичи, 2 года для Аньелли и Арривабене, 1 год 4 месяца для Керубини и 8 месяцев для Недведа.

Причиной являются финансовые махинации клуба. В туринском клубе сообщили, что планируют подать апелляцию.

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Ювентус Серия A финансы коррупция чемпионат Италии по футболу Андреа Аньелли Павел Недвед штрафы Фабио Паратичи Маурицио Арривабене Джанлука Керубини
Источник Джанлука Ди Марцио
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