Недвед и Аньелли получили запрет на занятие футбольной деятельностью

Несколько менеджеров туринского «Ювентуса» получили запрет на занятие футбольной деятельностью на различные сроки. Клуб также оштрафован снятием 15 очков в Серии А.

В деле о финансовых махинациях замешаны Андреа Аньелли, Павел Недвед, Маурицио Арривабене, Фабио Паратичи и Джанлука Керубини.

Прокурор запросил снятие 9 очков штрафа для «Ювентуса», а также 16 месяцев запрета любой деятельности для Аньелли, 20 месяцев и 10 дней для Паратичи, 10 месяцев для Керубини, 12 месяцев для всех остальных директоров клубов.

Выданы запреты на футбольную деятельность: на 2,5 года для Паратичи, 2 года для Аньелли и Арривабене, 1 год 4 месяца для Керубини и 8 месяцев для Недведа.

Причиной являются финансовые махинации клуба. В туринском клубе сообщили, что планируют подать апелляцию.