Радость для Юве. Сняты дисквалификации с Аньелли, Арривабене, Паратичи

Высшее спортивное ведомство Италии вынесло решение о пересмотре вердикта о наложенном на «Ювентус» 15-очковом штрафе за нарушение финансовых правил.

«Старую синьору» ждет новое рассмотрение дела, которое может затянуться до конца сезона. После пересмотра решения «Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место в таблице Серии А.

Решение спортивного ведомства Италии также означает, что отменены запреты на участие в футбольных делах для ряда футбольных функционеров, включая Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и Фабио Паратичи.

Напомним, решение о штрафе для «Ювентуса» в виде лишения 15 очков в нынешнем сезоне было принято 20 января 2023 года. Причина – нарушения клубом финансовых правил.