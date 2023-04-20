Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Радость для Юве. Сняты дисквалификации с Аньелли, Арривабене, Паратичи
Италия
20 апреля 2023, 20:22 | Обновлено 20 апреля 2023, 20:36
676
0

Радость для Юве. Сняты дисквалификации с Аньелли, Арривабене, Паратичи

Ювентусу возвращены 15 очков, туринский клуб добился пересмотра вердикта суда

20 апреля 2023, 20:22 | Обновлено 20 апреля 2023, 20:36
676
0
Радость для Юве. Сняты дисквалификации с Аньелли, Арривабене, Паратичи
Getty Images/Global Images Ukraine

Высшее спортивное ведомство Италии вынесло решение о пересмотре вердикта о наложенном на «Ювентус» 15-очковом штрафе за нарушение финансовых правил.

«Старую синьору» ждет новое рассмотрение дела, которое может затянуться до конца сезона. После пересмотра решения «Ювентус» с 59-ю очками поднялся на третье место в таблице Серии А.

Решение спортивного ведомства Италии также означает, что отменены запреты на участие в футбольных делах для ряда футбольных функционеров, включая Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и Фабио Паратичи.

Напомним, решение о штрафе для «Ювентуса» в виде лишения 15 очков в нынешнем сезоне было принято 20 января 2023 года. Причина – нарушения клубом финансовых правил.

По теме:
Спортинг – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Бавария может уволить Кана
Ювентусу вернули 15 очков. Туринцы – на третьем месте в Серии A
Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу Андреа Аньелли Маурицио Арривабене Федерико Керубини Фабио Паратичи штрафы дисквалификация апелляция
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Футбол | 19 апреля 2023, 23:01 0
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты
Погоня за лидером. Аль-Айн Реброва выиграл, Ярмоленко отыграл 73 минуты

Команда украинского тренера сражается за титул

Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Футбол | 20 апреля 2023, 05:26 1
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов
Определены даты полуфиналов Лиги чемпионов

Игры пройдут в мае

Стало известно, кто рассудит матч Динамо и Шахтера
Футбол | 20.04.2023, 15:40
Стало известно, кто рассудит матч Динамо и Шахтера
Стало известно, кто рассудит матч Динамо и Шахтера
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Футбол | 20.04.2023, 15:49
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Назван город, в котором сборная Украины примет Мальту в отборе Евро-2024
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Футбол | 19.04.2023, 21:30
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Чуда не будет. УПЛ выиграет Шахтер, Днепр-1 разочаровал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
Дубль Родриго. Реал снова переиграл Челси и оформил проход в полуфинал ЛЧ
18.04.2023, 23:55 69
Футбол
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
Миланское дерби. Определены полуфинальные пары Лиги чемпионов
20.04.2023, 00:10 5
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины разгромила Литву
19.04.2023, 21:05
Хоккей
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
Забег Леау и незабитые пенальти. Милан прошел Наполи в 1/4 финала ЛЧ
18.04.2023, 23:59 12
Футбол
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
Определен лучший игрок всех времен по версии действующих баскетболистов НБА
19.04.2023, 12:41 11
Баскетбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
Свитолина проиграла Таусон на турнире в Португалии, не реализовав матчбол
19.04.2023, 14:38 13
Теннис
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
Источник: Ребров не договаривался с УАФ. Он хочет выиграть азиатскую ЛЧ
18.04.2023, 20:01 21
Футбол
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
Украинские титаны сильнее греческих. Прометей прошел в полуфинал Еврокубка
19.04.2023, 20:51 6
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности