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  4. «Я вам что, сваха?» Леоненко прокомментировал конфликт Милевского и Алиева
Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 10:34 |
301
0

«Я вам что, сваха?» Леоненко прокомментировал конфликт Милевского и Алиева

Бывший нападающий «Динамо» поддерживает Александра

07 мая 2024, 10:34 |
301
0
«Я вам что, сваха?» Леоненко прокомментировал конфликт Милевского и Алиева
Instagram. Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший нападающий киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал конфликт известных украинских экс-футболистов Артема Милевского и Александра Алиева.

– Виктор Евгеньевич, в Вашей команде ветеранов играет Александр Алиев, а не пробовали позвать его кента Артема Милевского?

– Я предлагал Артему сыграть за нас, еще когда они были друзьями с Алиевым, но он отказался. Возможно, застеснялся или испугался. Это сейчас он играет где-то в медиа-лиге. Видел, что он матерится, но здесь я его поддержу, ведь матерятся очень много людей.

– Алиев и Милевский сейчас поссорились. Вы на чьей стороне?

– Конечно, на стороне моего друга Алиева. Я не понимаю, почему Артем на него обиделся. Даже голуби знали, что Милевский пил. Тем более, Хацкевич ранее сказал, что увидел Артема на прощальном матче Селезнева, и он был похож на существо. К тому же сам Милевский неоднократно публиковал фото и видео, где было видно его состояние. Какие могут быть претензии к Алиеву?

– Вы готовы помирить кентов?

– Я вам что, сваха? Если они сами не захотят помириться, я ничем не смогу помочь. Они сами должны к этому прийти.

– Кто должен сделать первый шаг: Алиев или Милевский?

– Конечно, Милевскому надо сделать первый шаг, Алиев здесь точно не виноват. Артем должен просто извиниться, но все зависит от того, насколько будет упрямым мой друг Алиев – простит он или нет.

Ранее Виктор Леоненко сравнил себя с Артемом Милевским.

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Виктор Леоненко Александр Алиев Артем Милевский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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