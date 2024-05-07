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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 12:13 | Обновлено 07 мая 2024, 12:46
677
0

Артем ГАГАРИН: «Фанатам было тяжело смотреть матч Днепр-1 – Кривбасс»

Вице-президент «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Днепра-1»

07 мая 2024, 12:13 | Обновлено 07 мая 2024, 12:46
677
0
Артем ГАГАРИН: «Фанатам было тяжело смотреть матч Днепр-1 – Кривбасс»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал поражение от «Днепра-1» (0:1) в матче 27-го тура УПЛ.

– Как можете прокомментировать эту игру? Почему, по вашему мнению, не удалось «Кривбассу» добыть положительный результат?

– Это должен комментировать главный тренер, я же не отвечаю за результаты на поле. Лично для меня самое главное то, что не удалось сегодня как минимум получить бронзу и дальше двигаться к серебру. Но ничего страшного, сейчас концентрируемся, будем шаг за шагом двигаться дальше. То, что мы уже сделали – большой скачок для всего криворожского футбола и в частности для нашей команды, только второй сезон в УПЛ, а уже боремся за призовые места. Да, опыт – это то, чего не хватает, но в именно в таких тяжелых играх мы его и приобретаем. Особенно тяжело это матч смотреть по телевизору для болельщиков, мне кажется (улыбается).

– Можно ли сказать, что две команды, которые сегодня встретились на поле, уже привыкли к сиренам?

– Мы предлагали играть в 18:00, потому что мы в это время обычно играем в Кривом Роге и нам, слава Богу, везет, что за четыре крайние игры была только одна воздушная тревога, и то только 15 минут. Но что уж поделать, назначили это время. Мы не будем плакаться, говорить, что мы где-то не будем играть или куда-то ехать, что графики тяжелые и так далее. Мы продолжаем играть, потому что все всегда познается в сравнении, нам грех жаловаться.

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Артем Гагарин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Кривбасс
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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