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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 02:20 | Обновлено 07 мая 2024, 03:09
25
0

Разгромы от Динамо и Шахтера, виктория Скрипника, победа Днепра-1 в дерби

Самые интересные события 27-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

07 мая 2024, 02:20 | Обновлено 07 мая 2024, 03:09
25
0
Разгромы от Динамо и Шахтера, виктория Скрипника, победа Днепра-1 в дерби
СК Днепр-1

Лидеры – «Шахтер» и «Динамо» - добыли синхронные крупные победы. «Горняки» снова одолели «Черноморец» (в этот раз 3:0), а динамовцы поиздевались над «Колосом» – 5:0. Первую победу в весенней части сезона одержал «Металлист 1925». Команда Виктора Скрипника одолела бывших подопечных своего нынешнего тренера – «Ворсклу». Очень важную победу с точки зрения турнирных перспектив добыла «Оболонь», переигравшая ЛНЗ. В центральном поединке тура «Днепр-1» минимально одолел «Кривбасс».

Атака тура

Шикарную комбинацию разыграли футболисты «Александрии» в моменте, когда забивали первый гол в ворота «Руха». Атаку разогнал Калитвинцев на правом фланге. Влад обыгрался в стеночку с партнером в центре поля, а затем выдал зрячую передачу на обострение. Направление мяча немного скорректировал Ковалец, а финальную точку поставил Михайленко, который эффектно подсек мяч над голкипером.

Угловой тура

Единственный гол в матче «Оболонь» - ЛНЗ был забит после розыгрыша углового удара. Очень эффективного розыгрыша. В середине первой половины стартового тайма «пивовары» получили право на корнер. Черненко подал от углового флажка в центр штрафной площади, где Краснопир выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в притирку со штангой.

Событие тура

Они не виделись очень давно – «Металлист 1925» и победа. Последний раз харьковчане выигрывали в ноябре. С тех пор утекло очень много воды. Накануне матча против «Ворсклы» команда Виктора Скрипника делила последнее место с «Минаем». Однако в игре против своей бывшей команды Скрипнику наконец-то удалось добыть первую викторию во главе «25-х». В итоге «Металлист 1925» покинул последнее место. Но надолго ли?

Юбиляр тура

Матч против «Ворсклы» для полузащитника «Металлиста 1925» Дениса Гармаша стал юбилейным – четырехсотым в карьере (с учетом всех турниров). Львиную долю этих поединков Денис провел за «Динамо». А за харьковский коллектив – девять матчей.

ФК Металлист 1925

Характер тура

Матч против «Полесья» для «Зари» сложился непросто. Луганчане поначалу владели инициативой, однако эта инициатива ничего им не принесла. Более того, в середине первого тайма они пропустили контрвыпад хозяев поля, и Назаренко своего шанса не упустил. Ситуация для гостей усугубилась под занавес первого тайма, когда Яцык заработал второе предупреждение и покинул поле. Однако «Заря» не рассыпалась. А продолжала методично гнуть свою линию. И в итоге спасла игру. В первой половине второго тайма Герреро хорошим ударом восстановил равновесие.

Дебют тура

Новый наставник «Колоса» Александр Поздеев дебютировал матчем против «Динамо». И дебют получился – хуже некуда. В первом тайме «аграрии» сумели сдержать своего оппонента, однако во втором отгребли по полной. Все началось с автогола Бондаренко, а затем динамовцы в течение двадцати минут забили четыре мяча.

Рекорд тура

Разбив «Колос» со счетом 5:0, «Динамо» установило новый рекорд своих крупных побед в нынешнем сезоне. До этого в текущем чемпионате «бело-синие» не побеждали с разницей в пять мячей.

Слова тура

После более чем уверенной победы над «Колосом» главный тренер «Динамо» Александр Шовковский поведал секрет успеха своих подопечных: «Мы понимали, что соперник будет выстраивать свою игру очень плотно, и я специально накануне смотрел матч U19, понимая, что команда, с которой работал главный тренер, будет играть примерно в таком же ключе. Некоторые моменты мы учли, а в некоторые пришлось внести определенные коррективы в перерыве. Но мы также понимали, что первый забитый нами гол может повлиять на игру. В принципе, так и вышло. Мы забили первый гол, а затем использовали моменты благодаря удачной реализации во втором тайме».

Удар тура

Счет в матче «Шахтер» - «Черноморец» был открыт после отличного дальнего удара Судакова. Георгий не стал приближаться к штрафной площади одесситов, а пальнул по воротам метров с 27-ми. И хотя мяч летел в ближний угол, Варакута не смог среагировать. Скорее всего, голкипер «моряков» просто не увидел момент удара.

Танец тура

Победную точку в игре против «Черноморца» поставил форвард «горняков» Кевин, реализовавший пенальти в дебюте второй половины встречи. После того, как мяч оказался в воротах, Кевин со своим соотечественником Марлоном устроил сеанс бразильского танца.

ФК Шахтер Донецк

Матч тура

На «Днепр-Арене» встретились четвертая и третья команды чемпионата – «Днепр-1» и «Кривбасс». Лишней «изюминки» этому матчу наверняка добавлял и тот факт, что обе команды представляют одну область. Но по факту зрелища не получилось. И не только потому, что из-за воздушной тревоги пришлось трижды прерывать матч. Команды не продемонстрировали ни особого задора, ни скоростей, ни техники. Достаточно унылое зрелище. В этом унынии лучшими оказались хозяева, которые благодаря точному удару молодого Гаджиева одержали минимальную победу. Благодаря этой победе днепряне не только закрепились на четвертом месте, но и уберегли Юрия Максимова от отставки.

Разборки тура

На ровенском «Авангарде» в лобовом противостоянии встретились «Верес» и «Минай» - претенденты на понижение в классе. Битва аутсайдеров получилась и увлекательной, и результативной. Уже в дебюте встречи отличились гости. Мяч на счету Ременяка. Во второй части первого тайма хозяева усилиями Яго сравняли счет. А во втором тайме подопечные Шандрука забили еще дважды: отличились Дахновский и Шастал. Благодаря этой победе «Верес» поднялся в зону переходных матчей, а вот «Минай» остался на последнем месте.

Символическая сборная тура: Кичак – Сваток, Слюбик, Бутко – Михайленко, Кабаев, Судаков, Буяльский, Гаджиев – Краснопир, Сикан.

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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