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  4. ВИДЕО. Ла Лига смакует гол Довбика Барсе после шикарной комбинации Жироны
Испания
07 мая 2024, 12:15 | Обновлено 07 мая 2024, 12:45
1767
1

ВИДЕО. Ла Лига смакует гол Довбика Барсе после шикарной комбинации Жироны

Артем помог жиронцам второй раз в сезоне обыграть «сине-гранатовых»

07 мая 2024, 12:15 | Обновлено 07 мая 2024, 12:45
1767
1
ВИДЕО. Ла Лига смакует гол Довбика Барсе после шикарной комбинации Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Нападающий «красно-белых» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отличился голом и ассистом.

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала видео гола Довбика в этом матче. Артем забил после шикарной комбинации его партнеров по команде.

«Мастерская игра от игроков «Жироны», – написала пресс-служба Ла Лиги в Твиттере.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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