ВИДЕО. Ла Лига смакует гол Довбика Барсе после шикарной комбинации Жироны
Артем помог жиронцам второй раз в сезоне обыграть «сине-гранатовых»
4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.
Нападающий «красно-белых» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отличился голом и ассистом.
Пресс-служба Ла Лиги опубликовала видео гола Довбика в этом матче. Артем забил после шикарной комбинации его партнеров по команде.
«Мастерская игра от игроков «Жироны», – написала пресс-служба Ла Лиги в Твиттере.
В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.
👀❤️ Una jugada maestra, @GironaFC.#LALIGAEASPORTS | #LALIGAhighlights pic.twitter.com/F66go3UiBx— LALIGA (@LaLiga) May 7, 2024
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