ВИДЕО. Ла Лига смакует гол Довбика Барсе после шикарной комбинации Жироны

4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Нападающий «красно-белых» Артем Довбик вышел в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отличился голом и ассистом.

Пресс-служба Ла Лиги опубликовала видео гола Довбика в этом матче. Артем забил после шикарной комбинации его партнеров по команде.

«Мастерская игра от игроков «Жироны», – написала пресс-служба Ла Лиги в Твиттере.

В этом сезоне Артем Довбик отыграл за «Жирону» 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.