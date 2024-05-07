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  4. Стало известно, сколько Челси готов заплатить Шахтеру за трансфер Судакова
Англия
07 мая 2024, 00:55 |
499
1

Стало известно, сколько Челси готов заплатить Шахтеру за трансфер Судакова

Украинский полузащитник может пойти по стопам Михаила Мудрика

07 мая 2024, 00:55 |
499
1
Стало известно, сколько Челси готов заплатить Шахтеру за трансфер Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.

Ранее сообщалось, что «Челси» провел переговоры с представителями Судакова о возможном трансфере и уточнил сумму перехода. Отмечается, что лондонский клуб готов инвестировать в трансфер Судакова 65 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» намерен купить Судакова за £60 миллионов.

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трансферы Шахтер Донецк Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ Георгий Судаков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Влад Тараненко
Навіть в теорії якщо Челсі б хотіли його купити, замість кого він був би в основі? Галахера? 
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