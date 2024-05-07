Стало известно, сколько Челси готов заплатить Шахтеру за трансфер Судакова
Украинский полузащитник может пойти по стопам Михаила Мудрика
21-летний полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков заинтересовал ряд именитых клубов Европы.
Ранее сообщалось, что «Челси» провел переговоры с представителями Судакова о возможном трансфере и уточнил сумму перехода. Отмечается, что лондонский клуб готов инвестировать в трансфер Судакова 65 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне Судаков провел за «Шахтер» во всех турнирах 33 матча, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что лондонский «Арсенал» намерен купить Судакова за £60 миллионов.
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