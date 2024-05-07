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Украина. Премьер лига
07 мая 2024, 12:23 | Обновлено 07 мая 2024, 12:45
581
0

УПЛ назвала лучшего игрока и тренера чемпионата в апреле

Сикан и Шовковский опередили своих конкурентов по итогам голосования

07 мая 2024, 12:23 | Обновлено 07 мая 2024, 12:45
581
0
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера чемпионата в апреле
УПЛ

Украинская Премьер-лига опубликовала итоги голосования по определению лучшего футболиста и тренера отечественного чемпионата по итогам апреля.

В рейтинге, где своих претендентов определял и Sport.ua, торжествовали представители донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо». Нападающий Даниил Сикан стал лучшим игроком, набрав 43.7% голосов и опередив Владислава Ваната из «Динамо» (40.5%), Максима Лунева из «Кривбасса» (9%) и Алексея Гуцуляка из «Днепра-1» (6.8%). А Александр Шовковский торжествовал в номинации на лучшего тренера месяца (43.8%), опередив наставников «Шахтера» Марино Пушича (26.4%), «Миная» Желько Любеновича (21.8%) и «Руха» Виталия Пономарева (8%).

Напомним, что в апреле «Динамо» под руководством Шовковского провело 6 матчей, одержав 5 побед и однажды сыграв вничью, а нападающий «Шахтера» Даниил Сикан забил 4 гола в своих 6 апрельских матчах.

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Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига лучший игрок лучший тренер Даниил Сикан Шахтер Донецк
Дмитро Вербинський Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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