Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону

В матче 36-го тура АПЛ Арсенал разгромно уступил Брайтону со счетом 0:3.

Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты подопечных Микеля Артеты о титуле АПЛ.

Канониры, игравшие без травмированного украинца Александра Зинченко, фактически потеряли шансы на чемпионство.

Отставание «Арсенала» от «Ман Сити» составляет 4 очка, еще и у горожан есть игра в запасе.

«Ман Сити» нужно набрать 3 очка в последних 3 матчах, чтобы получить титул АПЛ.

АПЛ. 36-й тур, 14 мая

Арсенал – Брайтон – 0:3

Голы: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Тирни, Джака (Нелсон, 60), Жоржиньо (Парти, 60), Эдегор (Смит-Роу, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 20), Габриэл Жезус (Нкетиа, 77).

Брайтон: Стил, Данк, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Макаллистер, Гилмор (Уэлбек, 60), Энсисо (Ундав, 82), Митома, Кайседо, Фергюсон (Буонанотте, 77).

Предупреждения: Артета, 64, Парти, 88 – Эступиньян, 34, Гросс, 55.

Турнирная таблица

Видеообзор матча

Full time at Emirates Stadium. pic.twitter.com/6vXpDZuns2

FT: ALBION WIN AT THE EMIRATES AGAIN! 💪



[0-3] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/0Y3sCVvdt8