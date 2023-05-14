Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты канониров о титуле АПЛ
В матче 36-го тура АПЛ Арсенал разгромно уступил Брайтону со счетом 0:3.
Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты подопечных Микеля Артеты о титуле АПЛ.
Канониры, игравшие без травмированного украинца Александра Зинченко, фактически потеряли шансы на чемпионство.
Отставание «Арсенала» от «Ман Сити» составляет 4 очка, еще и у горожан есть игра в запасе.
«Ман Сити» нужно набрать 3 очка в последних 3 матчах, чтобы получить титул АПЛ.
АПЛ. 36-й тур, 14 мая
Арсенал – Брайтон – 0:3
Голы: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6.
Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Тирни, Джака (Нелсон, 60), Жоржиньо (Парти, 60), Эдегор (Смит-Роу, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 20), Габриэл Жезус (Нкетиа, 77).
Брайтон: Стил, Данк, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Макаллистер, Гилмор (Уэлбек, 60), Энсисо (Ундав, 82), Митома, Кайседо, Фергюсон (Буонанотте, 77).
Предупреждения: Артета, 64, Парти, 88 – Эступиньян, 34, Гросс, 55.
Турнирная таблица
Видеообзор матча
Full time at Emirates Stadium. pic.twitter.com/6vXpDZuns2— Arsenal (@Arsenal) May 14, 2023
FT: ALBION WIN AT THE EMIRATES AGAIN! 💪— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 14, 2023
[0-3] 📲 https://t.co/S3j1TIedJv // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/0Y3sCVvdt8
События матча
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В наступному році якщо потраплять до 1/4 фіналу ЛЧ та фінішують у топ-4 АПЛ - це вже буде великим досягненням.
Вболіватиму за Брайтон, щоб він фінішував шостим. Симпатична команда, за якою цікаво спостерігати.
просто команде не хватает индивидуально сильных футболистов. они и так прыгнули выше головы.
когда фаны начали покидать стадион это фу... не ожидал такого.
команду надо поблагодарить за отличный сезон
Но ЛЧ впервые за много лет, это повод для Кронеке раскошелиться
Да иногда выручал Нелсон или Нкетиа, но для того, чтобы выручать надо практика хоть какая то.
К центру нет вопросов, все и Одегард и Джака и Томас старались.
Подводил центр защиты Холдинг и Кивоир не замена Габриэлю и Салиба (как и сегодня Кивиор, который шнурки начал завязывать в такой момент) и фланги защиты (Зина и Вайт).
Де Дзерби так радовался будто в ЛЧ квалифицировался, но я думаю, что МЮ не настолько плох, чтобы в 3 матчах с середняками не набрать 4 очка.
В следующем сезхоне Арс будет за шестёрку боротся.
И манкунианцы рулят.
Дежавю,шо Іриски без Миколенка,шо Арс без Зінчя,шо там 3-0шо там)))