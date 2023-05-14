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Чемпионат Англии
Арсенал
14.05.2023 18:30 – FT 0 : 3
Брайтон
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Англия
14 мая 2023, 20:31 | Обновлено 14 мая 2023, 21:26
6107
39

Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону

Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты канониров о титуле АПЛ

14 мая 2023, 20:31 | Обновлено 14 мая 2023, 21:26
6107
39
Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ Арсенал разгромно уступил Брайтону со счетом 0:3.

Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты подопечных Микеля Артеты о титуле АПЛ.

Канониры, игравшие без травмированного украинца Александра Зинченко, фактически потеряли шансы на чемпионство.

Отставание «Арсенала» от «Ман Сити» составляет 4 очка, еще и у горожан есть игра в запасе.

«Ман Сити» нужно набрать 3 очка в последних 3 матчах, чтобы получить титул АПЛ.

АПЛ. 36-й тур, 14 мая

Арсенал – Брайтон – 0:3

Голы: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6.

Арсенал: Рэмсдейл, Уайт, Габриэл, Кивер, Тирни, Джака (Нелсон, 60), Жоржиньо (Парти, 60), Эдегор (Смит-Роу, 77), Сака, Мартинелли (Троссард, 20), Габриэл Жезус (Нкетиа, 77).

Брайтон: Стил, Данк, Колуилл, Эступиньян, Гросс, Макаллистер, Гилмор (Уэлбек, 60), Энсисо (Ундав, 82), Митома, Кайседо, Фергюсон (Буонанотте, 77).

Предупреждения: Артета, 64, Парти, 88 – Эступиньян, 34, Гросс, 55.

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Брайтон).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Брайтон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Брайтон).
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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Брайтон Роберто Де Дзерби Микель Артета Хулио Энсисо Дениз Ундав Первис Эступиньян
Источник Sport.ua
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Комментарии 39
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Владислав Антонов
І все одно це найкращий сезон Арсенала за багато років.
В наступному році якщо потраплять до 1/4 фіналу ЛЧ та фінішують у топ-4 АПЛ - це вже буде великим досягненням.
Вболіватиму за Брайтон, щоб він фінішував шостим. Симпатична команда, за якою цікаво спостерігати.
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+6
Mr Voevudskiy
Браво, Роберто
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+6
Gargantua
как и прогнозировалось, ближче к финишу Арсенал начало трясти как писающую собачку на ветру
просто команде не хватает индивидуально сильных футболистов. они и так прыгнули выше головы.
когда фаны начали покидать стадион это фу... не ожидал такого.
команду надо поблагодарить за отличный сезон
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+4
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fedd1979
Програти можна по-різному... Але ось так??? Майже без моментів (а в другому таймі то взагалі). Тут і згадуються вицарапані очки на останніх секундах, втрати в рядових іграх. Звісно, запас міцності у "МС" набагато більший - їх гра набагато солідніша. Хоча так, у першій половині сезону все було інакше. Але кого хвилює?
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+4
roman75zpr
В Арсеналу в этом сезоне не хватило Мудрика...
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+3
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FunnyCat_____
 не хватило лавки у Арсенала для финального рывка 
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+3
avk2307
К сожалению не имея скамейки запасных Арсенал проиграл борьбу за Чемпионство.
Но ЛЧ впервые за много лет, это повод для Кронеке раскошелиться
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+2
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antt
Ну що говорити.  Програли чемпіонську гонку ще в трьох матчах до гри із сіті. Якби спеціально. Так дійсно не можна, бо всі мали можливість одержати великий успіх, чемпіонство апл, хіба крім зінченка і ще одного які вже цього наїлися в головного суперника перед тим. А потім програли  і сіті. Хоча треба було нічию хоч якось одержати і надіятись на якусь невдачу Манчестерців. А тут розгром для самого Арсенала. Як тут пишуть Лондоні без моментів - але ще за 5 хвилин до 90 хвилини матчу рахунок був 1:0. Так що розгром ще з двома голами получився за 5 наступних хвилин основного часу. А коли Арсенал просто транжирив свою перевагу над сіті серією нічиїх переважно була така ситуація що під кінець програвали - але все таки зрівнювали. А тут ще два пропустили і без зінченка. І  я то всьо пишу як очевидець успіхів і недавніх невдач Арсенала суто із цього сайту! Хоча один так сказати подвиг і Зінченка пам'ятаю - гол за збірну проти Швеції. Після чого збірна Шевченка досягла найбільшого успіху на євро попри таку сяку гру! 
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avk2307
Арсенал проиграл своей скамейкой запасных, что не говорите. С травмой Салиба пошли ничьи и проигрыш МС. В нападении одна замена Мартинелли - Троссард.
Да иногда выручал Нелсон или Нкетиа, но для того, чтобы выручать надо практика хоть какая то.
К центру нет вопросов, все и Одегард и Джака и Томас старались.  
Подводил центр защиты Холдинг и Кивоир не замена Габриэлю и Салиба (как и сегодня Кивиор, который шнурки начал завязывать в такой момент) и фланги защиты (Зина и Вайт).
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🔱Avtoigor🔱
Тепер буде цікаво спостерігати боротьбу за 3, 4 та 5 місця
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BUROSTAVOK
После этого матча останеться только одна интрига,в какой топ клуб перейдет Де дзерби
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Octopus
Зинченко реабилитировался перед болельщиками. Он просто не сыграл, показав какие раки его партнеры по сравнению с ним. Первый там это было дно, да и второй тоже.
Де Дзерби так радовался будто в ЛЧ квалифицировался, но я думаю, что МЮ не настолько плох, чтобы в 3 матчах с середняками не набрать 4 очка.
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umnuy2
правильно сказал бывший игрок Арса Кембелл ещё месяц назад---А с чего вы все решили что мы топ.
В следующем сезхоне Арс будет за шестёрку боротся.
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0
Sunrise
Можно бесконечно искать огрехи Зинченко в обороне, но насколько же он важен в построении атак. Возможно с Брайтоном и он бы не помог, но как же печально смотрелись попытки пробиться к штрафной соперника сегодня. 
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0
Vladimir Shevchenko
Эх, Арсенал, Арсенал...
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0
BallsToTheWall
Теперь осталось  Манчестер Юнайтед выдряпаться на 3-е место.
  И манкунианцы рулят.
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0
igor shmuylo
Можно подумать.  Если был Зина т оне проигали .надо было не проиграть ман .сити . Нету у арсенала чемп.   жилки .игать надо до конца   
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0
Александр Толстых
Вот и всё.Сити очередной раз чемпион. Наличие больших денег в клубе,хороший тренер,плюс хорошие игроки приобретаются и имеем то,что имеем.Артета тоже тренер неплохой с командой,а вот руководство клуба могло бы и потратиться,а не жадничать.Будем надеяться,что летом купят толковых игроков.В Лч всё таки играть.
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0
BUROSTAVOK
Сіті Чемпіон!!!Вітаю!!!
Дежавю,шо Іриски без Миколенка,шо Арс без Зінчя,шо там 3-0шо там)))
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0
Alex Komnin
2 место Арсенала - случайность. В следующем году Юнайтед, Ливерпуь, Челси, Тоттенхэм обойдут. У Арсенала нет столько денег и сверхклубом его не считают уже давно. Защита - проходной двор.
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-1
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