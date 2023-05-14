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Чемпионат Англии
Арсенал
14.05.2023 18:30 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
14 мая 2023, 12:39 |
33
0

Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 мая в 18:00 поединок 36-го тура АПЛ

14 мая 2023, 12:39 |
33
0
Арсенал – Брайтон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Начало – в 18:30.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Лондонский «Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает 2-е мест, имея 81 очко после 35 матчей.

«Арсенал» – «Брайтон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У «Брайтона» в таблице Английской Премьер-лиге 8-я позиция и 55 пунктов после 33 встреч.

Видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Брайтон» можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Арсенал Лондон Брайтон чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Английская Премьер-лига Арсенал - Брайтон
Источник Sport.ua
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