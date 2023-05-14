В воскресенье, 14 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Брайтон». Игра пройдет в Лондоне на «Эмирейтс Стэдиум». Начало – в 18:30.

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Лондонский «Арсенал» в таблице чемпионата Англии занимает 2-е мест, имея 81 очко после 35 матчей.

«Арсенал» – «Брайтон». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

У «Брайтона» в таблице Английской Премьер-лиге 8-я позиция и 55 пунктов после 33 встреч.

Видеотрансляцию матча «Арсенал» – «Брайтон» можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.