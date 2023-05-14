В матче 36-го тура АПЛ Арсенал разгромно уступил Брайтону со счетом 0:3.

Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты подопечных Микеля Артеты о титуле АПЛ. Канониры, игравшие без травмированного украинца Александра Зинченко, фактически потеряли шансы на чемпионство.

Отставание «Арсенала» от «Ман Сити» составляет 4 очка, еще и у горожан есть игра в запасе. «Ман Сити» нужно набрать 3 очка в последних 3 матчах, чтобы получить титул АПЛ.

АПЛ. 36-й тур, 14 мая

Арсенал – Брайтон – 0:3

Голы: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6.

Видеообзор матча