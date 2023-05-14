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Чемпионат Англии
Арсенал
14.05.2023 18:30 – FT 0 : 3
Брайтон
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Англия
14 мая 2023, 21:17 | Обновлено 14 мая 2023, 21:24
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Арсенал – Брайтон – 0:3. Большое фиаско канониров. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 36-го тура Английской Премьер-лиги

14 мая 2023, 21:17 | Обновлено 14 мая 2023, 21:24
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Арсенал – Брайтон – 0:3. Большое фиаско канониров. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 36-го тура АПЛ Арсенал разгромно уступил Брайтону со счетом 0:3.

Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты подопечных Микеля Артеты о титуле АПЛ. Канониры, игравшие без травмированного украинца Александра Зинченко, фактически потеряли шансы на чемпионство.

Отставание «Арсенала» от «Ман Сити» составляет 4 очка, еще и у горожан есть игра в запасе. «Ман Сити» нужно набрать 3 очка в последних 3 матчах, чтобы получить титул АПЛ.

АПЛ. 36-й тур, 14 мая

Арсенал – Брайтон – 0:3

Голы: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6.

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Первис Эступинан (Брайтон).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Брайтон).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Брайтон).
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Конец чемпионским амбициям. Арсенал без Зинченко разгромно уступил Брайтону
Микель Артета Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Роберто Де Дзерби Первис Эступиньян Арсенал - Брайтон Хулио Энсисо Дениз Ундав видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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