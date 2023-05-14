Арсенал – Брайтон – 0:3. Большое фиаско канониров. Видео голов и обзор
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В матче 36-го тура АПЛ Арсенал разгромно уступил Брайтону со счетом 0:3.
Команда Роберто Де Дзерби уничтожила мечты подопечных Микеля Артеты о титуле АПЛ. Канониры, игравшие без травмированного украинца Александра Зинченко, фактически потеряли шансы на чемпионство.
Отставание «Арсенала» от «Ман Сити» составляет 4 очка, еще и у горожан есть игра в запасе. «Ман Сити» нужно набрать 3 очка в последних 3 матчах, чтобы получить титул АПЛ.
АПЛ. 36-й тур, 14 мая
Арсенал – Брайтон – 0:3
Голы: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90+6.
Видеообзор матча
События матча
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