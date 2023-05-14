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Чемпионат Англии
Арсенал
14.05.2023 18:30 - : -
Брайтон
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Англия
14 мая 2023, 01:59 | Обновлено 14 мая 2023, 02:03
23
0

Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии

Поединок состоится 14 мая в 18:30 по Киеву

14 мая 2023, 01:59 | Обновлено 14 мая 2023, 02:03
23
0
Арсенал – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионат Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

14 мая на «Эмирейтс» пройдет матч 36-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Арсенал

Команда все еще формально остается претендентом на чемпионский титул. Но фактически все понимают, что реальные шансы будут мизерными. И сами канониры в апреле перечеркнули свои надежды. Многое у Микеля Артеты вышло, но он так и не смог вылечить давнюю беду, в виде спада на финишном отрезке. Вот и сейчас в прошлом месяце было 3 результативные ничьи, с Ливерпулем, Вест Хэмом и даже Саутгемптоном (с ним еще и отыгрывались в самой концовке с 1:3), а потом проиграли разгромно очную дуэль с Манчестер Сити. После такого провала 3:1 с Челси, конечно, порадовало, но толком не дало ничего. Дальше Зинченко и компания сыграли с другим открытием сезона - Ньюкаслом. И смогли добиться уверенной победы 2:0 над очень непростым противником.

Брайтон

Клуб постоянно продавал своих лидеров в более статусные клубы. Ну, а осенью, уже в разгар нового чемпионата, ушел и тренер, Грэм Поттер. А ведь его очень хвалили за ту кропотливую работу, что он проводил, постепенно поднимая уровень своих подопечных. Впрочем, приход нового менеджера стал толчком, что и позволил показать качественно лучшие результаты. Причем не только в АПЛ - в кубке Манчестер Юнайтед прошел соперника только за счет затяжной серии пенальти в полуфинале. Де Дзерби взял со своими подопечными реванш, вырвав 1:0 в Премьер-Лиге, причем тоже за счет 11-метрового. Вообще у чаек было немало побед, что и позволяло держаться в зоне еврокубков. Но были и осечки, чего стоит 1:3 с Ноттингем Форест. А уж в прошлом туре вообще все не получилось: дома внезапно получили 5 мячей от Эвертона.

Статистика личных встреч

Брайтон не проигрывал трижды кряду, и даже победил в 2-х матчах подряд. Но в декабре Арсенал оформил выездные 4:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что набравший форму Арсенал снова выиграет. Согласимся и поставим на успех хозяев (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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