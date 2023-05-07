Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ньюкасл
07.05.2023 18:30 – 9 0 : 0
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 мая 2023, 18:30 | Обновлено 07 мая 2023, 18:40
900
0

Ньюкасл – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 7 мая в 18:30 по Киеву

07 мая 2023, 18:30 | Обновлено 07 мая 2023, 18:40
900
0
Ньюкасл – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

После двух поражений подряд в чемпионате от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «сороки» выиграли 7 из 8 последних матчей, в том числе и у «Манчестер Юнайтед».

Концовка сезона у лондонского клуба, скорее всего, будет невеселой. Не так давно команда Микеля Артеты с комфортным преимуществом лидировала в чемпионате, но сумела все потерять и без шансов проиграть «Манчестер Сити» в очном противостоянии.

Отметим, что за «Арсенал» выступает украинский защитник Александ Зинченко

Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Стартовые составы команд

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Зинченко – в старте Арсенала на матч АПЛ с Ньюкаслом
Эрик тен ХАГ: «Мы должны выложиться на 100 процентов»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Холанд должен был исполнить пенальти»
Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Ньюкасл - Арсенал смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
Бокс | 07 мая 2023, 03:50 1
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника
ВИДЕО. Разбил лицо в кровь. Как Гвоздик в Мексике нокаутировал Болотника

Смотрите самые яркие фрагменты боя украинца в андеркарде у Канело

Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Футбол | 06 мая 2023, 22:48 16
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ
Хавбек Динамо готов выступать за сборную Суринама – СМИ

Джастин Лонвейк имеет в активе выступления за юношеские сборные Нидерландов

Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Футбол | 07.05.2023, 17:51
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Роман ГРИГОРЧУК: «Нужно еще много работать»
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Футбол | 07.05.2023, 17:01
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Обострение в чемпионской гонке. Александрия дома отобрала очки у Шахтера
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Бокс | 07.05.2023, 03:05
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Досрочно в 6-м раунде. Гвоздик нокаутировал Болотника на разогреве у Канело
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
Ворскла по требованию ультрас расторгла контракты с двумя игроками
05.05.2023, 21:17 10
Футбол
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
Дивизион 1B. Сборная Украины узнала соперников по чемпионату мира
06.05.2023, 12:30
Хоккей
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
Месси выступил с заявлением по поводу конфликта с ПСЖ
05.05.2023, 18:41 4
Футбол
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
Свитолина проиграла чемпионке US Open 2017 в полуфинале турнира во Франции
06.05.2023, 18:40 11
Теннис
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
Карлос САМБРАНО: «В Динамо со мной обращались хуже, чем с заключенным»
06.05.2023, 10:05 5
Футбол
ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
ФОТО. Виктор ЦЫГАНКОВ: «Наслаждаюсь каждым мгновением в Жироне»
05.05.2023, 18:53 8
Футбол
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
Элина СВИТОЛИНА: «Мой рейтинг WTA? Надеюсь, ситуация временная»
06.05.2023, 10:48 2
Теннис
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
ВИДЕО. Как Альварес отправил Райдера в нокдаун. Видео боя в Мексике
07.05.2023, 07:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности