В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал».

Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.

После двух поражений подряд в чемпионате от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «сороки» выиграли 7 из 8 последних матчей, в том числе и у «Манчестер Юнайтед».

Концовка сезона у лондонского клуба, скорее всего, будет невеселой. Не так давно команда Микеля Артеты с комфортным преимуществом лидировала в чемпионате, но сумела все потерять и без шансов проиграть «Манчестер Сити» в очном противостоянии.

Отметим, что за «Арсенал» выступает украинский защитник Александ Зинченко

Стартовые составы команд

