Ньюкасл – Арсенал. Зинченко – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 7 мая в 18:30 по Киеву
В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал».
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Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на Setanta Sports.
После двух поражений подряд в чемпионате от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «сороки» выиграли 7 из 8 последних матчей, в том числе и у «Манчестер Юнайтед».
Концовка сезона у лондонского клуба, скорее всего, будет невеселой. Не так давно команда Микеля Артеты с комфортным преимуществом лидировала в чемпионате, но сумела все потерять и без шансов проиграть «Манчестер Сити» в очном противостоянии.
Отметим, что за «Арсенал» выступает украинский защитник Александ Зинченко
Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Стартовые составы команд
HOWAY NEWCASTLE! 👊#NEWARS pic.twitter.com/gogUEC8Bif— Newcastle United FC (@NUFC) May 7, 2023
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) May 7, 2023
🧱 Gabriel fit to start
⚖️ Xhaka in the middle
🔙 Martinelli returns
Come on you Gunners! pic.twitter.com/Hp26NeWjLw
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