В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ньюкасл

«Ньюкасл» после возвращения в АПЛ в сезоне 2017/18 выступал невероятно стабильно. В пяти последних сезонах команда занимала с 10 по 13 место, ни на что не претендуя, но и без особой боязни снова вылететь в Чемпионшип. В этом сезоне все кардинально изменилось, у Эдди Хау многое получилось и его команда уверенно претендует на медали и зону Лиги чемпионов.

После двух поражений подряд в чемпионате от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «сороки» выиграли 7 из 8 последних матчей, в том числе и у «Манчестер Юнайтед». Особо стоит выделить разгром «Тотенхэма» со счетом 6:1.

В предстоящей встрече сыграют практически все сильнейшие игроки, вероятно, на поле не сможет выйти Шон Лонгстафф, который травмировал стопу в предыдущей встрече.

Арсенал

Концовка сезона у лондонского клуба, скорее всего, будет невеселой. Не так давно команда Микеля Артеты с комфортным преимуществом лидировала в чемпионате, но сумела все потерять и без шансов проиграть «Манчестер Сити» в очном противостоянии.

Сейчас парни Пепа Гвардиолы имеют на четыре очка больше и с той игрой, которую демонстрирует «Ман Сити», две потери очков в четырех оставшихся матчах – что-то из серии фантастики. Потерять второе место «Арсенал» в теории еще может, но для этого нужно быть очень большими неудачниками.

Из основных игроков в лазарете «канониров» продолжительное время находится Вильям Салиба, его очень не хватает в защитных порядках лондонцев. Под вопросом еще и Габриэл.

В первом круге команды сыграли безголевую ничью. Что-то подсказывает, что на этот раз матч будет намного результативнее.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Кивер, Холдинг, Уайт, Парти, Джака, Едегор, Сака, Жезус, Мартинелли.

«Ньюкасл»: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Жоэлинтон, Гимараеш, Уиллок, Исак, Уилсон, Мерфи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке будет ничья. Нашей ставкой будет позиция – «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.57.

7 мая, воскресенье