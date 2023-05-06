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06 мая 2023, 20:53 | Обновлено 06 мая 2023, 21:10
398
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Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Центральный матч тура, в котором хозяевам очки нужны больше

06 мая 2023, 20:53 | Обновлено 06 мая 2023, 21:10
398
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Ньюкасл – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайн на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч 35 тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и лондонский «Арсенал». Стартовый свисток рефери Криса Каваны из Манчестера прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Ньюкасл

«Ньюкасл» после возвращения в АПЛ в сезоне 2017/18 выступал невероятно стабильно. В пяти последних сезонах команда занимала с 10 по 13 место, ни на что не претендуя, но и без особой боязни снова вылететь в Чемпионшип. В этом сезоне все кардинально изменилось, у Эдди Хау многое получилось и его команда уверенно претендует на медали и зону Лиги чемпионов.

После двух поражений подряд в чемпионате от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» «сороки» выиграли 7 из 8 последних матчей, в том числе и у «Манчестер Юнайтед». Особо стоит выделить разгром «Тотенхэма» со счетом 6:1.

В предстоящей встрече сыграют практически все сильнейшие игроки, вероятно, на поле не сможет выйти Шон Лонгстафф, который травмировал стопу в предыдущей встрече.

Арсенал

Концовка сезона у лондонского клуба, скорее всего, будет невеселой. Не так давно команда Микеля Артеты с комфортным преимуществом лидировала в чемпионате, но сумела все потерять и без шансов проиграть «Манчестер Сити» в очном противостоянии.

Сейчас парни Пепа Гвардиолы имеют на четыре очка больше и с той игрой, которую демонстрирует «Ман Сити», две потери очков в четырех оставшихся матчах – что-то из серии фантастики. Потерять второе место «Арсенал» в теории еще может, но для этого нужно быть очень большими неудачниками.

Из основных игроков в лазарете «канониров» продолжительное время находится Вильям Салиба, его очень не хватает в защитных порядках лондонцев. Под вопросом еще и Габриэл.

В первом круге команды сыграли безголевую ничью. Что-то подсказывает, что на этот раз матч будет намного результативнее.

Ориентировочные составы

«Арсенал»: Рамсдейл – Зинченко, Кивер, Холдинг, Уайт, Парти, Джака, Едегор, Сака, Жезус, Мартинелли.

«Ньюкасл»: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Жоэлинтон, Гимараеш, Уиллок, Исак, Уилсон, Мерфи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке будет ничья. Нашей ставкой будет позиция – «Обе команды забьют» с коэффициентом 1.57.

7 мая, воскресенье

«Ньюкасл» – «Арсенал»
Ньюкасл-апон-Тайн. «Сент-Джеймс Парк». 18:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta Sports
Арбитр: Крис Кавана (Манчестер)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Springfield
Должно быть весело, но не 1:1, а  как то больше.
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