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07.05.2023 18:30 – FT 0 : 2
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08 мая 2023, 05:59 | Обновлено 08 мая 2023, 06:46
428
0

АРТЕТА: «Мы вспомнили проигрыш в прошлом году. И сыграли совсем иначе»

Наставник «Арсенала» прокомментировал победу над «Ньюкаслом»

08 мая 2023, 05:59 | Обновлено 08 мая 2023, 06:46
428
0
АРТЕТА: «Мы вспомнили проигрыш в прошлом году. И сыграли совсем иначе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 35-го тура АПЛ:

«Конечно, я очень рад. Очень горжусь игроками за то, как они справились с обстоятельствами и непростой командой. Было много эмоций от того, что произошло в прошлом году здесь. В спорте, когда у вас есть еще одна возможность, вы должны показать, что научились, и подойти к этому с другой стороны. Я видел борьбу, мы вели игру по-другому.

Нам пришлось вспомнить те чувства (проигрыша 0:2 в прошлом году). Видео того матча я показал своим игрокам в преддверии матча. Недостаточно просто говорить об этом. Мы должны видеть наши лица и понимать эмоции. Не только игроки, но и персонал. Мы не хотим быть в такой ситуации больше, это ужасное чувство. Сегодня мы должны были показать другую конкурентоспособность, желание, а затем и качество.

Надо продолжать расти. Мы делали это в течение 10 месяцев, и мы должны продолжать работать каждый день. Требования невероятно высоки, мы это знаем. Мы делаем то, что должны, чтобы выигрывать матчи и играть реально хорошо. Осталось три игры, и мы все еще в борьбе (за титул).

Перед игрой я чувствовал, как будто сегодня сам надену бутсы, потому что атмосфера была невероятная. Это то, чего мы хотим. Мы ведем борьбу за чемпионство, хотя уже гарантировали себе второе место».

Видеообзор матча Ньюкасл – Арсенал – 0:2

События матча

71’
ГОЛ ! Автогол забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Ньюкасл Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ньюкасл - Арсенал пресс-конференция Микель Артета
Источник BBC
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