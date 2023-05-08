АРТЕТА: «Мы вспомнили проигрыш в прошлом году. И сыграли совсем иначе»

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в матче 35-го тура АПЛ:

«Конечно, я очень рад. Очень горжусь игроками за то, как они справились с обстоятельствами и непростой командой. Было много эмоций от того, что произошло в прошлом году здесь. В спорте, когда у вас есть еще одна возможность, вы должны показать, что научились, и подойти к этому с другой стороны. Я видел борьбу, мы вели игру по-другому.

Нам пришлось вспомнить те чувства (проигрыша 0:2 в прошлом году). Видео того матча я показал своим игрокам в преддверии матча. Недостаточно просто говорить об этом. Мы должны видеть наши лица и понимать эмоции. Не только игроки, но и персонал. Мы не хотим быть в такой ситуации больше, это ужасное чувство. Сегодня мы должны были показать другую конкурентоспособность, желание, а затем и качество.

Надо продолжать расти. Мы делали это в течение 10 месяцев, и мы должны продолжать работать каждый день. Требования невероятно высоки, мы это знаем. Мы делаем то, что должны, чтобы выигрывать матчи и играть реально хорошо. Осталось три игры, и мы все еще в борьбе (за титул).

Перед игрой я чувствовал, как будто сегодня сам надену бутсы, потому что атмосфера была невероятная. Это то, чего мы хотим. Мы ведем борьбу за чемпионство, хотя уже гарантировали себе второе место».

Видеообзор матча Ньюкасл – Арсенал – 0:2