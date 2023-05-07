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Ньюкасл
07.05.2023 18:30 – FT 0 : 2
Арсенал
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Англия
07 мая 2023, 21:35 | Обновлено 07 мая 2023, 21:42
1038
0

Ньюкасл – Арсенал – 0:2. Эдегор и автогол. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Английской Премьер-лиги

07 мая 2023, 21:35 | Обновлено 07 мая 2023, 21:42
1038
0
Ньюкасл – Арсенал – 0:2. Эдегор и автогол. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» проиграл «Арсеналу» (0:2).

Голы для лондонского клуба забили Мартин Эдегор и Фабиан Шер (автогол). Украинец Александр Зинченко вышел в старте у канониров и был заменен на 61-й минуте.

«Арсенал» набрал 81 очко (второе место). У «Ман Сити» – 82 балла и игра в запасе.

АПЛ. 35-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 0:2

Гол: Эдегор, 14, Шер, 71 (автогол)

Видеообзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Автогол забил Фабиан Шёр (Ньюкасл).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Эдегор (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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