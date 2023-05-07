Ньюкасл – Арсенал – 0:2. Эдегор и автогол. Видео голов и обзор матча

В воскресенье, 7 мая, в Ньюкасл-апон-Тайне на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Ньюкасл» проиграл «Арсеналу» (0:2).

Голы для лондонского клуба забили Мартин Эдегор и Фабиан Шер (автогол). Украинец Александр Зинченко вышел в старте у канониров и был заменен на 61-й минуте.

«Арсенал» набрал 81 очко (второе место). У «Ман Сити» – 82 балла и игра в запасе.

АПЛ. 35-й тур

Ньюкасл – Арсенал – 0:2

Гол: Эдегор, 14, Шер, 71 (автогол)

Видеообзор матча