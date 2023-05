Конкуренты Роналду не смогли взять титул. Определен победитель азиатской ЛЧ

В субботу, 6 мая, состоялся ответный матч финального поединка азиатской Лиги чемпионов между клубами «Урава» (Япония) и «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу японской команды, а в первой игре соперники разошлись миром – 1:1.

Единственный гол в ответной встрече был забит на 48-й минуте. В свои ворота «отличился» Андре Каррильо.

«Урава» выиграла самый крупный клубный трофей в Азии в 3-й раз. Интересно, что в 2017 году «Урава» также обыграла «Аль-Хиляль» в финале турнира, а в 2019 победу праздновал саудовский клуб.

На своем пути к финалу «Аль-Хиляль» обыграл эмиратский «Шабаб Аль-Ахли» (3:1), иранский «Фулад» (1:0) и катарский «Аль-Духаиль» (7:0).

Игроки «Урава» одолели малайзийский «Джохор Дарул Тазим» (5:0), таиландский «Би Джи Патхум Юнайтед» (4:0) и южнокорейский «Чонбук Хендэ Моторс» (2:2, по пен. 3:1).

Лучшими бомбардирами нынешнего розыгрыша турнира являются Эдмилсон Жуниор («Аль-Духаиль», 8 голов), Зека («Пхохан Стилерс», 7 голов) и Одион Игало («Аль-Хиляль», 7 голов).

Отметим, что «Аль-Хиляль» играет в чемпионате Саудовской Аравии вместе с «Аль-Насром», за который выступает звездный порутгальский форвард Криштиану Роналду.

Лига чемпионов АФК. Финал



Первый матч

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Урава Ред Даймондс (Япония) – 1:1

Голы: Аль-Даусари, 13 – Короки, 53

Второй матч

Урава Ред Даймондс (Япония) – Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – 1:0

Гол: Каррильо, 48 (автогол)

🎥 HIGHLIGHTS | 🇯🇵 Urawa Red Diamonds 1️⃣-0️⃣ Al Hilal 🇸🇦 (2️⃣-1️⃣ on agg) Urawa Reds make it 3️⃣ continental titles as they edge 4️⃣-time winners Al Hilal in Saitama! 🏆 🏆 🏆 Match Report 🔗 https://t.co/fgfh5yOP68 #ACLFinal | #ACL2022 | #URAvHIL pic.twitter.com/nGl952zfRR

🇯🇵 2023 🏆 2017 🏆 2007 🏆



Urawa Red Diamonds, Asian champions for a third time!



See you at the #ClubWC! pic.twitter.com/f9wDZrYEzi