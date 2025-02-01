Первый трансфер Аморима. Коуч аутсайдера Серии А подтвердил уход лидера
Патрик Доргу станет футболистом «красных дьяволов»
Датский защитник «Лечче» Патрик Доргу перейдет в расположение Манчестер Юнайтед, став первым трансфером «красных дьяволов» при тренерстве Рубена Аморима. Это подтвердил главный тренер итальянской команды Марко Джампаоло.
«Это правда, в субботу Патрик улетит в Манчестер. Он фантастический игрок и юноша. Он всегда полностью преподавался для нас. Я не выпустил его сегодня, потому что мыслями он мог быть уже там, на Олд Траффорд, – сказал Джампаоло.
20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12-е место.
Ранее сообщалось, что легенда «красных дьяволов» дал совет Маркусу Рэшфорду.
🚨 Lecce manager Giampaolo confirms: “It’s true, Patrick Dorgu will be flying to Manchester on Saturday”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2025
“He’s a fantastic player and guy. He always did his best for us. I didn’t play him tonight as his mind could be already there, Old Trafford…”. pic.twitter.com/3AA0DXreiD
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