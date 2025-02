Первый трансфер Аморима. Коуч аутсайдера Серии А подтвердил уход лидера

Датский защитник «Лечче» Патрик Доргу перейдет в расположение Манчестер Юнайтед, став первым трансфером «красных дьяволов» при тренерстве Рубена Аморима. Это подтвердил главный тренер итальянской команды Марко Джампаоло.

«Это правда, в субботу Патрик улетит в Манчестер. Он фантастический игрок и юноша. Он всегда полностью преподавался для нас. Я не выпустил его сегодня, потому что мыслями он мог быть уже там, на Олд Траффорд, – сказал Джампаоло.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12-е место.

Ранее сообщалось, что легенда «красных дьяволов» дал совет Маркусу Рэшфорду.

