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Италия
01 февраля 2025, 07:31 |
146
0

Первый трансфер Аморима. Коуч аутсайдера Серии А подтвердил уход лидера

Патрик Доргу станет футболистом «красных дьяволов»

01 февраля 2025, 07:31 |
146
0
Первый трансфер Аморима. Коуч аутсайдера Серии А подтвердил уход лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

Датский защитник «Лечче» Патрик Доргу перейдет в расположение Манчестер Юнайтед, став первым трансфером «красных дьяволов» при тренерстве Рубена Аморима. Это подтвердил главный тренер итальянской команды Марко Джампаоло.

«Это правда, в субботу Патрик улетит в Манчестер. Он фантастический игрок и юноша. Он всегда полностью преподавался для нас. Я не выпустил его сегодня, потому что мыслями он мог быть уже там, на Олд Траффорд, – сказал Джампаоло.

20-летний игрок в нынешнем сезоне провел 23 матча, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. В нынешнем сезоне АПЛ Манчестер Юнайтед после 23 туров чемпионата занимает 12-е место.

Ранее сообщалось, что легенда «красных дьяволов» дал совет Маркусу Рэшфорду.

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Патрик Доргу Манчестер Юнайтед трансферы Рубен Аморим трансферы АПЛ трансферы Серии A Лечче Марко Джампаоло Фабрицио Романо
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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