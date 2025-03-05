«Счастливого пути, канониры». Зинченко прокомментировал победу в матче ЛЧ

4 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором сошлись нидерландский ПСВ и английский «Арсенал».

Гости уничтожили соперника со счетом 7:1. Защитник лондонского клуба Александр Зинченко прокомментировал эту победу в социальных сетях:

«Какой вечер. Спасибо за поддержку и счастливого пути домой, канониры. Всегда переполняют особенные чувства на стадионе ПСВ», – написал футболист.

Зинченко вышел на замену на 71-й минуте и имел неплохую возможность забить гол, но ему помешал вратарь соперника, который совершил сейв и спас собственные ворота.

В текущем сезоне украинец провел за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах, но результативными действиями отличиться не сумел. Стоит отметить, что в кампании 2016/17 футболист выступал в составе ПСВ.

Ответный поединок «Арсенал» – ПСВ состоится 12 марта на стадионе «Emirates Stadium» в Лондоне. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.