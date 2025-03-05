Ники ХАЙЕН: «Сегодня все решила эффективность»

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Ники Хайен прокомментировал поражение от английской «Астон Виллы» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Сегодня все решила эффективность. Лучшие моменты были у нас, но «Астон Вилла» одержала хорошую победу. Несмотря на те моменты, которые были у нас. Теперь нам нужно забивать 2 мяча на выезде. Но если забить рано, как они сегодня, то может произойти все, что угодно».

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Брюгге» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени.