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Лига чемпионов
05 марта 2025, 14:14 | Обновлено 05 марта 2025, 14:15
84
0

Ники ХАЙЕН: «Сегодня все решила эффективность»

Главный тренер «Брюгге» прокомментировал поражение от «Астон Виллы»

05 марта 2025, 14:14 | Обновлено 05 марта 2025, 14:15
84
0
Ники ХАЙЕН: «Сегодня все решила эффективность»
УЕФА. Ники Хайен

Главный тренер бельгийского «Брюгге» Ники Хайен прокомментировал поражение от английской «Астон Виллы» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Сегодня все решила эффективность. Лучшие моменты были у нас, но «Астон Вилла» одержала хорошую победу. Несмотря на те моменты, которые были у нас. Теперь нам нужно забивать 2 мяча на выезде. Но если забить рано, как они сегодня, то может произойти все, что угодно».

Ответный матч между «Астон Виллой» и «Брюгге» состоится 12 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Астон Вилла Брюгге пресс-конференция Лига чемпионов Брюгге - Астон Вилла
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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